Главный тренер сборной Финляндии: то, что эстонцы сумели забить гол полякам, говорит о качестве команды

Сборная Эстонии выйдет на матч со счетом 1:5 (после проигрыша Польше); финны накануне проиграли Уэльсу со счетом 1:4.

По словам главного тренера финской команды Маркку Канервы, это поражение было чрезвычайно болезненным, и теперь у них нет другого выбора, кроме как двигаться дальше и немного утешить болельщиков, победив Эстонию.

«Мы хотим показать им, что то, что произошло с Уэльсом, было неудачным рабочим моментом, и выступить лучше. Наша цель – показать хорошую игру против Эстонии и выйти из матча победителем», – сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Однако это не значит, что Канерва недооценивает эстонскую команду.

«То, что Эстония смогла забить гол в ворота Польши, играя в меньшинстве, является признаком качества», - похвалил он нас.

«Эстония никогда не была для нас легким соперником: в 2018 году мы одержали две победы над вами в Лиге наций, но в международных матчах эстонцы всегда доставляли немало неприятностей», - намекнул он в том числе и на то, что Эстония в последних трех матчах сумела все обернуть в свою пользу.

Однако исторически чаша весов все же склоняется в сторону северных соседей: они выиграли 17 матчей, Эстония 10, еще 10 матчей завершились вничью.

Матч между Эстонией и Финляндией начнется сегодня в 19.00.