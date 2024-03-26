Знаменитый литовский баскетболист установил рекорд НБА

Известный своей универсальной игрой, Сабонис записал свой 58-й трипл-дабл в победном матче «Сакраменто» со счетом 108-96 над «Филадельфия Севенти Сиксерс» вчера вечером, набрав 11 очков, 13 подборов и 10 передач. Еще важнее то, что это уже 54 матча подряд для литовца, в которых он записывал как минимум дабл-дабл. Это число представляет собой рекорд НБА.

Предыдущий рекорд принадлежал американскому олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Кевину Лаву, которому в 2010-2011 годах удалось зафиксировать 53 дабл-дабла подряд. Лав также был первым, кто поздравил литовца в социальных сетях.

«И счет продолжается… Поздравляем нового короля дабл-даблов», — написал Лав в социальных сетях.

Сабонис, лидер НБА по подборам, проводит лучший сезон в своей карьере, набирая в среднем 20,0 очка, 13,7 подбора и 8,3 передачи. Последние два также отмечают его карьерный максимум. Благодаря этим показателям Сабонис также является одним из фаворитов на попадание в пятерку лучших в сезоне НБА.