Ида-Вирумаа хочет стать вторым по популярности туристическим направлением в Эстонии

Благодаря Фонду справедливого перехода Ида-Вирумаа на сегодняшний день является единственным уездом в Эстонии, который получает субсидии на крупные инвестиции в туризм. На туристической конференции инвесторов в Эстонском шахте-музее были представлены десятки мест, где через несколько лет можно было бы построить поля для гольфа или парки приключений. Однако наибольший дефицит по-прежнему наблюдается в приличных отелях.