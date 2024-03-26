Ида-Вирумаа стремится стать вторым после Таллинна туристическим направлением в Эстонии, для этого ему необходимо построить новые отели и завоевать финский рынок. Успеха надеются добиться при поддержке Фонда справедливого перехода, пишет Rus.ERR.
Ида-Вирумаа хочет стать вторым по популярности туристическим направлением в Эстонии
Благодаря Фонду справедливого перехода Ида-Вирумаа на сегодняшний день является единственным уездом в Эстонии, который получает субсидии на крупные инвестиции в туризм. На туристической конференции инвесторов в Эстонском шахте-музее были представлены десятки мест, где через несколько лет можно было бы построить поля для гольфа или парки приключений. Однако наибольший дефицит по-прежнему наблюдается в приличных отелях.