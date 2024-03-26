Михаил Кылварт заявил, что даже после потери власти в Таллинне центристы будут бороться и в оппозиции. А Яна Тоом провозгласила, что Бог не фраер и назвала всех, кто против центристов, нехорошими людьми. Я не буду сейчас выяснять, кто хороший, а кто плохой, и кого и за что должен покарать Всевышний, а постараюсь посмотреть на ситуацию объективно.

Во-первых, я очень сомневаюсь, что центристы в столичном горсобрании смогут выступить монолитной оппозиционной силой. Я более, чем уверена, что центристская фракция в горсобрании поредеет еще больше в ближайшие месяцы. Те депутаты, которые и в будущем видят себя в политике, скорее всего, не захотят делать ставку на партию, будущее которой весьма туманно. А какой-то великой идеи, во имя которой нужно объединиться, новый председатель партии так и не смог предложить.

Во-вторых, учитывая, что до очередных муниципальных выборов остается всего полтора года, новая коалиция (из каких бы партий она не была образована) постарается отработать этот срок максимальное эффективно. Понятно, что сами центристы усердно распространяют страхи, что без них руководство городом чуть ли рухнет, а горожане останутся без привычных услуг и пособий. Если же новые партнеры по коалиции не сумеют преодолеть разногласий и показать новый уровень управления Таллинном, на следующих выборах избиратели непременно дадут им об этом знать. Я думаю, все это прекрасно осознают и сделают все, чтобы страхи людей от смены власти не воплотились в реальность.

В-третьих, потеря власти центристами в Таллинне – это, по сути, конец целой эпохи, которая в первую очередь ассоциировалась с именем и личностью Эдгара Сависаара. Я прекрасно понимаю, что для многих людей это станет личной и профессиональной трагедией, что, конечно, печально. Но, с другой стороны, совершенно очевидно и то, что ситуация с управлением Таллинна давно требовала перемен и современного подхода в управлении. А если центристы хотят еще играть роль в большой и муниципальной политике, несомненно им придется провести серьезную работу над ошибками.