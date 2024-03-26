США: Израиль не нарушал гуманитарное право в секторе Газа

22 марта Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к немедленному и продолжительному прекращению огня в секторе Газа, из-за вето России и Китая. Ранее США трижды налагали вето на проекты резолюций Совбеза по войне в секторе Газа.

По сообщению агентства AFP, в настоящее время министр обороны Израиля Йоав Галант находится в Вашингтоне для проведения переговоров со своим коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вопросы, среди прочего, касаются «развития войны против террористической организации ХАМАС», отмечает агентство.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем из заключения большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.