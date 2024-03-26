Цахкна: в Таллинне следует провести ревизию бюджета и обеспечить переход на обучение на эстонском языке

«Достижения Центристской партии после 20 лет, по сути, единоличного правления - это коррупционные скандалы и результаты выборов, купленные на деньги горожан. Поэтому одной из первых задач будущего правящего союза является проведение процесса нулевого бюджета. Под руководством "Ээсти 200" обзор расходов и доходов на государственном уровне уже дал первые результаты, и, безусловно, необходимо проверить содержимое кошелька крупнейшего самоуправления Эстонии», - сказал Цахкна.

«С 2005 года Центристская партия смогла беспрепятственно создать в таллиннских департаментах паучью сеть. Рентген бюджета поможет понять, были ли деньги налогоплательщиков использованы в столице целенаправленно и прозрачно», - добавил политик.

По словам председателя «Ээсти 200», еще одним приоритетом является переход на эстоноязычное образование. «Без Центристской партии руководство Таллинна действительно может уделять внимание качественному образованию на эстонском языке. Это означает как более справедливое направление ресурсов школам, испытывающим трудности, так и поддержку школ, основанную на четких целях и измеримых результатах», - отметил Цахкна. По его оценке, новой правящей коалиции предстоят очень напряженные месяцы, чтобы обеспечить, чтобы переход на эстоноязычное образование в столице все же состоялся осенью.

Он отметил, что смена власти в Таллинне является значительным шагом. «Смена курса в Таллинне также означает для новой коалиции, что городской бюджет на этот год уже зафиксирован и проекты находятся в стадии реализации», - сказал Цахкна, добавив, что с помощью бюджета на следующий год можно будет проводить изменения.