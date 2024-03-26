Минус 600 судов: грузоперевозок через Эстонию стало значительно меньше

Департамент Статистики проанализировал данные квартальных опросов «Морской транспорт», «Международное пассажирское сообщение через порты» и «Грузоперевозки через порты».

Пассажиров стало больше

По данным Департамента статистики Эстонии, количество пассажиров на международных морских маршрутах ы 2023 году выросло на 12%, а на основных внутренних регулярных морских линиях страны - на 5%. Объем грузов в портах сократился на треть по сравнению с 2022 годом.

По словам руководителя отдела энергетики, транспорта, информационных технологий и гостиничной статистики в Департаменте статистики Пирет Пукк, международное пассажирское сообщение заметно оживилось в 2022 году и продолжило расти и в 2023. «В прошлом году в Эстонские порты прибыло немного больше 8 миллионов пассажиров на международных маршрутах. Из-за границы прибыло около 4,1 миллиона, а за границу ушло более 3,9 миллиона пассажиров», - пояснила Пукк.

На линиях, соединяющих Финляндию и Эстонию, обслуживалось более 7,2 миллиона пассажиров. Это на 13% больше, чем в предыдущем году, но на пятую часть меньше, чем в 2019 году. Однако между Эстонией и Швецией количество пассажиров выросло на 6% по сравнению с 2022 годом, в общей сложности немного более 701 000. В сравнении с 2019 годом, однако, между Эстонией и Швецией перевозилось на 38% меньше пассажиров. В эстонские порты прибыло более 162 000 пассажиров на круизных судах, что на 5% меньше, чем в 2022 году, и всего четверть от числа круизных пассажиров 2019 года.