Санкции против России сократили объем грузоперевозок через порты Эстонии на треть в 2023 году. Международное пассажирское сообщение через порты, наоборот, увеличилось.
Минус 600 судов: грузоперевозок через Эстонию стало значительно меньше
Департамент Статистики проанализировал данные квартальных опросов «Морской транспорт», «Международное пассажирское сообщение через порты» и «Грузоперевозки через порты».
Пассажиров стало больше
По данным Департамента статистики Эстонии, количество пассажиров на международных морских маршрутах ы 2023 году выросло на 12%, а на основных внутренних регулярных морских линиях страны - на 5%. Объем грузов в портах сократился на треть по сравнению с 2022 годом.
По словам руководителя отдела энергетики, транспорта, информационных технологий и гостиничной статистики в Департаменте статистики Пирет Пукк, международное пассажирское сообщение заметно оживилось в 2022 году и продолжило расти и в 2023. «В прошлом году в Эстонские порты прибыло немного больше 8 миллионов пассажиров на международных маршрутах. Из-за границы прибыло около 4,1 миллиона, а за границу ушло более 3,9 миллиона пассажиров», - пояснила Пукк.
На линиях, соединяющих Финляндию и Эстонию, обслуживалось более 7,2 миллиона пассажиров. Это на 13% больше, чем в предыдущем году, но на пятую часть меньше, чем в 2019 году. Однако между Эстонией и Швецией количество пассажиров выросло на 6% по сравнению с 2022 годом, в общей сложности немного более 701 000. В сравнении с 2019 годом, однако, между Эстонией и Швецией перевозилось на 38% меньше пассажиров. В эстонские порты прибыло более 162 000 пассажиров на круизных судах, что на 5% меньше, чем в 2022 году, и всего четверть от числа круизных пассажиров 2019 года.
На основных внутренних регулярных морских линиях в прошлом году было перевезено более 2,6 миллиона пассажиров, что немного больше, чем в 2019 году, и на 5% больше, чем в 2022 году. На этих линиях было сделано более 100 рейсов больше, чем в предыдущем году — всего более 17 900 рейсов.
В портах в прошлом году было обслужено более 3,2 миллиона автомобилей, из которых более 2 миллионов - на международных маршрутах. 70% перевезенных на кораблях автомобилей были легковыми, а 27% - грузовыми автомобилями и прицепами. Из судов, перевозившихся по внутренним линиям Эстонии, также 70% составляли легковые автомобили, а более четверти - грузовые автомобили и прицепы.
Грузов стало меньше
В 2023 году в эстонских портах было обработано 23 миллиона тонн грузов. Это на 31% меньше, чем в 2022 году, и на 42% меньше, чем в 2021 году, когда количество грузов, проходящих через порты, было самым высоким за последние пять лет. Погрузка судов (погрузка груза на судно в порту) составила 13,9 миллиона тонн в 2023 году, а выгрузка (выгрузка груза с судна в порту) - почти 9,1 миллиона тонн. Объем транзитных грузов в портах значительно сократился и составил чуть более 4,4 миллиона тонн.
Эксперты Департамента статистики объясняют это в основном введением санкций против России и снижением железнодорожных грузовых перевозок. Транзитные грузы загружались на 2,9 миллиона тонн и выгружались всего 1,5 миллиона тонн. Перевозка морских контейнеров уменьшилась на 21% за год, через порты было перевезено более 221 500 TEU контейнеров.
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) - это стандартная единица измерения, используемая для подсчета контейнеров различного объема и для выражения вместимости контейнерных судов или терминалов. Один контейнер 20-футового размера равен одному TEU.
Наибольший объем грузов через порты (в тоннах) составляли смешанные грузы (29%), жидкие нефтепродукты (11%), изделия из дерева и пробки (9%), горные продукты (9%), лесопромышленная и лесозаготовительная продукция (8%) и контейнеры (8%).
По данным электронной морской информационной системы, в порты Эстонии прибыло из иностранных портов 9094 судна, что на более чем 600 судов меньше, чем в 2022 году. Большинство из них были смешанные грузовые суда: 8012 (включая пассажирские и грузовые суда). В порты также прибыло 322 судна с жидким грузом, 120 судов с сыпучим грузом, 148 контейнеровозов, 211 круизных судов и 281 судно других типов.