Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар посетил с визитом Польшу, где обсудил с руководителями парламента страны дальнейшую поддержку Украины и важность привлечения России к ответственности.
В ходе встреч со спикером Сейма Шимоном Холовней и спикером Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской Хуссар отметил, что Эстония считает Польшу очень близким союзником.
«Наша общая цель – продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с ведущей агрессивную войну Россией. Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине одержать победу в войне», – сказал он и отметил, что Эстония взяла на себя обязательство в ближайшие годы предоставить Украине военную помощь в объеме не менее 0,25% ВВП.
Хуссар также подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные в Украине преступления и разрушения.
«Виновные в преступлении агрессии должны предстать перед специальным международным трибуналом, а замороженные российские активы необходимо использовать для возмещения ущерба, нанесенного Украине военной деятельностью», – сказал он.
Хуссар положительно отозвался о том, что, аналогично Эстонии, Польша готовит план по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины.
В ходе встреч руководители парламентов также обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, важность увеличения расходов на оборону, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках НАТО. По словам Хуссара, в марте исполняется 25 лет со вступления в НАТО Польши и 20 лет со вступления в альянс Эстонии.
Кроме того, недавно Балтийское море стало внутренним морем НАТО. «Вступление в НАТО Швеции укрепит безопасность всего региона и создаст новые возможности для сотрудничества. НАТО является и всегда будет являться краеугольным камнем нашей безопасности», – сказал он.
В рамках визита Хуссар посетил памятник жертвам коммунизма в Варшаве и возложил к нему цвету по случаю дня поминовения жертв мартовской депортации. Ровно 75 лет тому назад советские оккупационные власти депортировала из Эстонии в Сибирь более 20 000 человек.
В ходе визита спикера Рийгикогу сопровождали председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и члены комиссии Хенн Пыллуаас и Ээрик-Нийлес Кроссь.