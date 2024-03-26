В ходе встреч со спикером Сейма Шимоном Холовней и спикером Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блоньской Хуссар отметил, что Эстония считает Польшу очень близким союзником.

«Наша общая цель – продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с ведущей агрессивную войну Россией. Мы должны сделать все, чтобы помочь Украине одержать победу в войне», – сказал он и отметил, что Эстония взяла на себя обязательство в ближайшие годы предоставить Украине военную помощь в объеме не менее 0,25% ВВП.

Хуссар также подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за совершенные в Украине преступления и разрушения.

«Виновные в преступлении агрессии должны предстать перед специальным международным трибуналом, а замороженные российские активы необходимо использовать для возмещения ущерба, нанесенного Украине военной деятельностью», – сказал он.

Хуссар положительно отозвался о том, что, аналогично Эстонии, Польша готовит план по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины.

В ходе встреч руководители парламентов также обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе, важность увеличения расходов на оборону, двустороннее сотрудничество и сотрудничество в рамках НАТО. По словам Хуссара, в марте исполняется 25 лет со вступления в НАТО Польши и 20 лет со вступления в альянс Эстонии.

Кроме того, недавно Балтийское море стало внутренним морем НАТО. «Вступление в НАТО Швеции укрепит безопасность всего региона и создаст новые возможности для сотрудничества. НАТО является и всегда будет являться краеугольным камнем нашей безопасности», – сказал он.

В рамках визита Хуссар посетил памятник жертвам коммунизма в Варшаве и возложил к нему цвету по случаю дня поминовения жертв мартовской депортации. Ровно 75 лет тому назад советские оккупационные власти депортировала из Эстонии в Сибирь более 20 000 человек.

В ходе визита спикера Рийгикогу сопровождали председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон и члены комиссии Хенн Пыллуаас и Ээрик-Нийлес Кроссь.