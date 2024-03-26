АНАЛИЗ ⟩ Отказ Ансипа баллотироваться – не большая потеря

Отказ Ансипа от выдвижения своей кандидатуры лишит Партию реформ части голосов, но не слишком драматично. По крайней мере, таково общее представление среди представителей самой Партии реформ. На фоне негативных и критических для правительства новостей легко недооценить Партию реформ. Они потеряли много сторонников, но те, кто остались, тем более лояльны. Эксперт Kantar Emor по исследованиям Айвар Воог говорит, что полученные данные также подтверждают это: сторонники Партии реформ являются гораздо более надежными избирателями, чем сторонники «Отечества». Так что теоретически большинство голосов, доставшихся Ансипу, возможно, достанутся Урмасу Паэту, Ханно Певкуру или кому-то еще, но избиратели не останутся сидеть дома. Если бы я был готов поспорить, эффект от не выдвижения Ансипа будет незначительно отрицательным, также предполагает политолог Тармо Юристо.