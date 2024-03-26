АНАЛИЗ ⟩ Великая мартовская революция в Таллинне: смерть наследия Сависаара

Центристская партия, которая находится на пятом месте в рейтинге политических партий (ее поддержка колеблется в районе 10-12 процентов) не может винить в происходящем никого, кроме себя.
Ведь большинство членов этой партии решило поддержать Михаила Кылварта, обещавшего «более сильную линию», а не Танеля Кийка, продолжавшего сбалансированную политику времен Юри Ратаса.
Обладая небольшим опытом в топ-политике, Кылварт стал жертвой умелого и холодного расчета своих конкурентов, а также собственных иллюзий.
EKRE не поддержала отстранение Кылварта
О конкурентах. Социал-демократы извивались как могли, но несмотря на все удобства и преимущества, предлагаемые Кылвартом, руководство Социал-демократической партии вполне понимает собственные выгоды. Политический передел Таллинна крайне выгоден всем партиям, кроме Центристской.
Создать коалицию с более близкими по духу партнерами - в долгосрочном плане лучше, нежели продолжать связывать себя с медленно распадающейся партией, из-за репутации которой постоянно приходится отвечать на неудобные вопросы.
Речь фактически идет о том же стратегическом прорыве, который совершили Юри Ратас, Евгений Осиновский и Маргус Цахкна, когда совместно свергли правительство Партии реформ в 2016 году и создали гораздо более динамичную среду, в которой даже самый крупный игрок может потерять власть.
Многим не понравились последствия этого прорыва в виде коалиции EKRE, центристов и «Отечества», хотя нельзя отрицать, что эстонская демократия и гражданская активность получили благодаря этому сильный импульс.
Обратите внимание на иронию истории – все три упомянутых политика также замешаны в нынешнем перевороте, однако лишь один из них состоит в той же политической партии, что и раньше - социал-демократ Евгений Осиновский. Ратас перешел от центристов в «Отечество», а Цахкна из тогдашнего IRL отправился создавать «Ээсти 200» и стал ее председателем.