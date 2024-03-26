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АНАЛИЗ ⟩ Великая мартовская революция в Таллинне: смерть наследия Сависаара

Сергей Метлев
, главный редактор изданий Postimees на русском языке
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Эдгар Сависаар и Михаил Кылварт
Эдгар Сависаар и Михаил Кылварт Фото: Коллаж Rus.Postimees
  • Вряд ли Кылварт сможет восстановиться, как Сависаар после скандала с подслушиванием в 1995 году
  • «Отечество» и Партия реформ уже давно не были у руля в столице, у «Ээсти 200» совсем нет опыта
  • Будет интересно посмотреть, что новые отцы города сделают с пропагандистской машиной

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт был смещен сегодня с поста мэра Таллинна при поддержке социал-демократов – за вотум недоверия проголосовал 41 депутат из 79. Основанная Эдгаром Сависааром партия беспрерывно управляла столицей с ноября 2005 года. Это историческое событие заставляет задаться вопросом, куда теперь будет двигаться Таллинн, и почему центристы потерпели столь масштабное поражение.

Центристская партия, которая находится на пятом месте в рейтинге политических партий (ее поддержка колеблется в районе 10-12 процентов) не может винить в происходящем никого, кроме себя.

Ведь большинство членов этой партии решило поддержать Михаила Кылварта, обещавшего «более сильную линию», а не Танеля Кийка, продолжавшего сбалансированную политику времен Юри Ратаса.

Обладая небольшим опытом в топ-политике, Кылварт стал жертвой умелого и холодного расчета своих конкурентов, а также собственных иллюзий.

EKRE не поддержала отстранение Кылварта

О конкурентах. Социал-демократы извивались как могли, но несмотря на все удобства и преимущества, предлагаемые Кылвартом, руководство Социал-демократической партии вполне понимает собственные выгоды. Политический передел Таллинна крайне выгоден всем партиям, кроме Центристской.

Создать коалицию с более близкими по духу партнерами - в долгосрочном плане лучше, нежели продолжать связывать себя с медленно распадающейся партией, из-за репутации которой постоянно приходится отвечать на неудобные вопросы.

Речь фактически идет о том же стратегическом прорыве, который совершили Юри Ратас, Евгений Осиновский и Маргус Цахкна, когда совместно свергли правительство Партии реформ в 2016 году и создали гораздо более динамичную среду, в которой даже самый крупный игрок может потерять власть.

Многим не понравились последствия этого прорыва в виде коалиции EKRE, центристов и «Отечества», хотя нельзя отрицать, что эстонская демократия и гражданская активность получили благодаря этому сильный импульс.

Обратите внимание на иронию истории – все три упомянутых политика также замешаны в нынешнем перевороте, однако лишь один из них состоит в той же политической партии, что и раньше - социал-демократ Евгений Осиновский. Ратас перешел от центристов в «Отечество», а Цахкна из тогдашнего IRL отправился создавать «Ээсти 200» и стал ее председателем. 

Новая городская коалиция без Центристской партии означает большие возможности для остальных преобразовать Таллинн, реализовать свою программу и сделать это в качестве равных партнеров, а не «пуделей» центристов.

Правящие партии столицы станут более заметными в средствах массовой информации, их общий вес в стране увеличится, и, как можно догадаться, увеличится и число политических должностей, находящихся в их досягаемости.

Последнее является, с одной стороны, логичным ходом вещей, но с другой и опасным искушением: легко ведь последовать шаблонам старой власти и заграбастать побольше ресурсов для улучшения результата выборов, не так ли? Пусть их от этого предостерегут.

То, что EKRE в последний момент соскочила и не поддержала своими голосами отстранение Кылварта, поскольку не хотела поддерживать новую «глобалистскую власть» в Таллинне – выглядит продолжением фразы «все против нас, и мы против всех».

Если партия EKRE сейчас вместе с Центристской партией уйдет в оппозицию, она также получит свои бонусы в ситуации, когда ни одна политическая сила не сможет по-настоящему доминировать в городе.

Для EKRE, конечно, было бы полезнее в контексте будущих коалиций, если бы она смогла стать в Таллинне менее идеологизированной и агрессивной, потому что государственная политика - не то же самое, что местная. Но, похоже, что в данный момент они этого не хотят.

Центристская партия постепенно въелась во все городские структуры. Было высказано предположение, что в общей сложности около двухсот наемных работников в городе явно связаны с Центристской партией.

Чистка авгиевых конюшен - трудоемкая и тяжелая, но необходимая работа. Конечно, реальность быстро потеснит идеализм: вряд ли сотни людей будут немедленно уволены, если только они заведомо не являются членами партии. Ведь город должен функционировать, компетентность должна поддерживаться на должном уровне.

А как насчет пропагандистской машины?

Конечно, будет очень интересно посмотреть, каким образом новые отцы города распорядятся городской пропагандистской машиной (речь идет о газетах и порталах Pealinn /«Столица», таллиннских телепрограммах на нескольких каналах, газетах городских районов и представителях по связям с общественностью).

Интересно также, что они предпримут в плане реформы русскоязычного образования и перехода школ на эстонский (с этим будет непросто), в плане борьбы с коррупцией, городского планирования, как будут обозначены финансовые и инвестиционные приоритеты столицы.

Поле деятельности большое и широкое, и есть много возможностей застрять в спорах или же утратить активный настрой.

«Отечество» и Партия реформ уже давно ничего не решают в городе, «Ээсти 200» никогда и не решала - так что опыта им не хватает, но он есть у правивших с 2021 года вместе с центристами соцдемов, которые, судя по всему, начинают играть первую скрипку. Вместе с не входящими во фракции Игорем Грязиным, Таави Аасом и Тынисом Мёлдером новая коалиция будет располагать хоть и незначительным, но большинством.

Первые месяцы чрезвычайно важны для создания нового имиджа – от этого может также зависеть, удастся ли Центристской партии вернуться из оппозиции в городскую власть - к примеру, создав у людей перед выборами 2025 года ощущение, что город разваливается, или внушив русскоязычному электорату (особенно российским гражданам и негражданам) некий ложный страх, что их будут репрессировать в первую очередь.

Взаимоотношения между политиками в самом горсобрании наверняка станут еще более сложными, и не исключено, что новая власть начнет заигрывать с городскими депутатами Центристской партии и делать им всевозможные предложения.

Иллюзии Кылварта

Михаил Кылварт, которому было высказано недоверие, в своем сегодняшнем выступлении намекнул, что не верит в эффективность новой городской коалиции, состоящей из нескольких партнеров.

Это определенно довольно уязвимое место, в которое можно нанести удар. И это показывает, как Кылварт видит вещи в более общем плане. А теперь - об иллюзиях Кылварта, которые он создал главным образом в отношении самого себя.

Председатель Центристской партии как личность и политик обладает рядом сильных сторон, которые нельзя не заметить: умение сохранять достойную риторику в публичных дебатах, умение держать удар, умение сконцентрироваться.

Однако, исходя из текущего опыта наблюдений, можно сказать, что он жил, воображая, что власть, которой он располагал в результате совмещения постов мэра и председателя партии, дает ему такие рычаги и инструменты, которые позволят ему быстро укротить внутреннюю оппозицию и направить собственную силу вовне.

Похоже, что когда он претендовал на пост председателя партии, он верил, что сможет умело давить на эти кнопки, будучи лидером с сильным и узнаваемым имиджем. И этот имидж, который формировался вокруг него и расценивался СМИ как «пророссийский», теперь уходит в историю.

Именно в тот момент он столкнулся со сложной реальностью партийной демократии, и это стало для него вызовом более серьезным, нежели единоличное правление в контролируемом центристами Таллинне или же внутрипартийная борьба.

Бывшие известные центристские фигуры просто освистали своего нового шефа, партнеры увидели в продолжении сотрудничества ловушку, тогда как общество не забыло того, что он творил в прошлом.

Судя по всему, его предложения и политическая линия не убеждают остальных игроков в том, что для них это может оказаться выгодней, чем поиски новых путей.

Come back сомнителен

Сегодня в горсобрании Кылварт с горечью повторил, что городом хотят управлять политические партии с совершенно разными целями. Он поставил под сомнение их ценности и назвал всех «слугами Партии реформ», которые собираются сделать из Таллинна подобие Тоомпеа.

Затем он перечислил все хорошее, что Центристская партия сделала в Таллинне - бесплатный общественный транспорт, места в детских садах, дороги.

В лучших традициях криминального сериала Кылварт заявил, что запомнит всё и всех, а затем уже посмотрит, что делать. Разумеется, звучало и слово «предательство».

Тот факт, что демократическая власть в пропорциональной избирательной системе должна представлять собой комбинацию различных партийных взглядов, остается для него немного чуждым: почти 20 лет единоличной власти его партии в столице сделали свое дело, отразившись на его сознании. Правда, в своей речи он сказал, что выражение недоверия мэру является частью демократии и что никакой трагедии в этом нет.

Трудно поверить, что он сможет вернуться к власти так же, как это сделал Эдгар Сависаар после скандала, когда в 1995 году он подслушивал своих политических конкурентов и был политически почти уничтожен. Кылварт неоднократно подчеркивал, что Центристская партия и в прошлом преодолевала кризисы.

Ненавидимый и любимый многими Сависаар отличался стратегическим видением, личным магнетизмом и очень острой политической интуицией – всего этого явно не хватает сегодняшней Центристской партии.

Новая городская власть в любом случае будет идти по минному полю. Сависаар, конечно, дал бы хороший политический совет, как это использовать, но его больше нет и его наследие мертво.

Похоже, что все, что происходило в Центристской партии с тех пор, как Сависаар был смещен с поста председателя, оказалось единым, очень длительным процессом проседания, ускоренным войной в Украине, которая поставила Центристскую партию, во многом базирующуюся на русскоязычном электорате, лицом к лицу с неприятными и дестабилизирующими вопросами.

Судьба Центристской партии будет окончательно решена на местных выборах в октябре 2025 года. Однако потеря власти в Таллинне для нее подобна смерчу, сносящему крышу, а заодно и большую часть того, что находится внутри здания.

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