АНАЛИЗ ⟩ Великая мартовская революция в Таллинне: смерть наследия Сависаара

Чистка авгиевых конюшен - трудоемкая и тяжелая, но необходимая работа. Конечно, реальность быстро потеснит идеализм: вряд ли сотни людей будут немедленно уволены, если только они заведомо не являются членами партии. Ведь город должен функционировать, компетентность должна поддерживаться на должном уровне.

А как насчет пропагандистской машины?

Конечно, будет очень интересно посмотреть, каким образом новые отцы города распорядятся городской пропагандистской машиной (речь идет о газетах и порталах Pealinn /«Столица», таллиннских телепрограммах на нескольких каналах, газетах городских районов и представителях по связям с общественностью).

Интересно также, что они предпримут в плане реформы русскоязычного образования и перехода школ на эстонский (с этим будет непросто), в плане борьбы с коррупцией, городского планирования, как будут обозначены финансовые и инвестиционные приоритеты столицы.

Поле деятельности большое и широкое, и есть много возможностей застрять в спорах или же утратить активный настрой.

«Отечество» и Партия реформ уже давно ничего не решают в городе, «Ээсти 200» никогда и не решала - так что опыта им не хватает, но он есть у правивших с 2021 года вместе с центристами соцдемов, которые, судя по всему, начинают играть первую скрипку. Вместе с не входящими во фракции Игорем Грязиным, Таави Аасом и Тынисом Мёлдером новая коалиция будет располагать хоть и незначительным, но большинством.