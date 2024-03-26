«Сегодня перед Эстонией и Европой стоят две большие проблемы. Во-первых, безопасность. Западу необходимо выпрямить спину и мобилизовать ресурсы свободных стран для общей цели - обеспечить победу Украины, повысить коллективную обороноспособность и предложить серьезную альтернативу китайской модели развития», - заявил Ильвес.

«Во-вторых, экономика: экономическая революция, основанная на искусственном интеллекте, набирает обороты. США и Китай уходят в отрыв, а Европа отстает. У Брюсселя есть ключ к тому, чтобы обратить вспять эту тенденцию», - добавил он.

Ильвес также напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня вступления Эстонии в Евросоюз и НАТО. «За это время эстонцы последовательно прилагали усилия для формирования Европы в таком направлении, какое мы хотели бы видеть, чтобы она была открытой, смелой, защищающей себя и отстаивающей свои ценности. Мы должны продолжать эту работу», - сказал Ильвес.

«У меня с ним хороший опыт сотрудничества еще с тех пор, как я была депутатом Европарламента, а Луукас был дипломатом в постоянном представительстве Эстонии при Евросоюзе. Луукас обладает глубокими знаниями в области технологий и кибербезопасности, знает коридоры власти в Брюсселе и свободно говорит на английском, немецком и французском языках. Поэтому я уверена, что он сможет твердо отстаивать важные для Эстонии вопросы в Европе. Луукас, несомненно, является важным дополнением к нашей команде», - сказала Кая Каллас, председатель Партии реформ и премьер-министр.

Луукас Ильвес работал чиновником в Министерстве обороны, Департаменте государственной инфосистемы, а в последнее время - вице-канцлером по цифровому развитию в Министерстве экономики и коммуникаций, то есть был руководителем инфотехнологической сферы в госсекторе. В Брюсселе он работал в Европейской комиссии и в постоянном представительстве Эстонии, где руководил командой и программой цифровой политики во время председательства Эстонии в Европейском союзе.

Он также работал заместителем главы Лиссабонского совета, аналитического центра со штаб-квартирой в Брюсселе, и главой отдела стратегии и научного сотрудничества в эстонской компании по кибербезопасности GuardTime. Луукас Ильвес окончил Стэнфордский университет по специальности «международные отношения».