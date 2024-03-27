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Сплошные плюсы: что ждет Нарвскую школу для взрослых после ее передачи государству?

Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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Школа. Иллюстративный снимок.
Школа. Иллюстративный снимок. Фото: DONGSEON KIM/Shutterstock

Еще на прошлой неделе Нарвское горсобрание решило передать муниципальную школу для взрослых государству. Разговоры об этом начались несколько назад, но окончательное решение было принято только теперь. Насколько это хорошо для самой школы?

Нарвская школа для взрослых - самая крупная в городе по количеству учеников, в ней их больше 1000. Исполняющей обязанности директора школы является депутат Нарвского горсобрания из фракции Narva Елена Каврус. Она выразила надежду, что статус государственной школы, откроет больше возможностей для улучшения физической среды и более современного технического оснащения.

«Решение принято. Правильное оно, хорошее или ошибочное - покажет время, а нам надо готовиться к переезду на новое место расположения, которое будет в нашей богатой истории уже двенадцатым. Мы завершаем наш 78-учебный год в статусе муниципальной школы и откроем 79-ый в новом статусе, уже государственном», - сказала Каврус в комментарии Rus.Postimees. 

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