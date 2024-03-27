Сплошные плюсы: что ждет Нарвскую школу для взрослых после ее передачи государству?

Нарвская школа для взрослых - самая крупная в городе по количеству учеников, в ней их больше 1000. Исполняющей обязанности директора школы является депутат Нарвского горсобрания из фракции Narva Елена Каврус. Она выразила надежду, что статус государственной школы, откроет больше возможностей для улучшения физической среды и более современного технического оснащения.

«Решение принято. Правильное оно, хорошее или ошибочное - покажет время, а нам надо готовиться к переезду на новое место расположения, которое будет в нашей богатой истории уже двенадцатым. Мы завершаем наш 78-учебный год в статусе муниципальной школы и откроем 79-ый в новом статусе, уже государственном», - сказала Каврус в комментарии Rus.Postimees.