Еще на прошлой неделе Нарвское горсобрание решило передать муниципальную школу для взрослых государству. Разговоры об этом начались несколько назад, но окончательное решение было принято только теперь. Насколько это хорошо для самой школы?
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Сплошные плюсы: что ждет Нарвскую школу для взрослых после ее передачи государству?
Нарвская школа для взрослых - самая крупная в городе по количеству учеников, в ней их больше 1000. Исполняющей обязанности директора школы является депутат Нарвского горсобрания из фракции Narva Елена Каврус. Она выразила надежду, что статус государственной школы, откроет больше возможностей для улучшения физической среды и более современного технического оснащения.