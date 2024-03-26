Зеленый поворот больше всего ждет молодежь Ида-Вирумаа

Социологический опрос, проведенный Norstat, выявил осведомленность и готовность жителей Ида-Вирумаа к процессу и фонду справедливого перехода. Ответы показали, что подавляющее большинство населения Ида-Вирумаа осведомлены или в некоторой степени осведомлены о переходе - 71%. По данным Министерства финансов, в сравнении регионов лучшая осведомленность была в Кохтла-Ярве и Нарве.

40% опрошенных оценивают влияние справедливого перехода на регион Ида-Вирумаа и его экономику как очень положительное или скорее положительное, и примерно столько же придерживаются противоположного мнения, т.е. оценивают влияние как скорее негативное.

А по возрастным группам наиболее оптимистично настроены жители Ида-Вирумаа в возрасте от 18 до 24 лет: 72% из них считают влияние справедливого перехода на регион и экономику очень или скорее положительным. Наиболее критично настроены идавирусцы в возрасте 35-44 лет: только 26% из них воспринимают влияние как положительное. По регионам воздействие воспринимается как положительное в большинстве случаев в сельской местности и в меньшей степени в городах.

В ходе исследования также изучалось, как люди воспринимают влияние справедливого перехода на свою повседневную частную и профессиональную жизнь. Выяснилось, что четверть респондентов не ощущают какого-либо влияния на свою личную или профессиональную жизнь, а пятая часть не может оценить влияние.

В целом 20% респондентов воспринимают влияние справедливого перехода как положительное, а 34% - как негативное в своей повседневной жизни. Однако если посмотреть отдельно на оценки 18-24-летних, то можно увидеть, что 55% молодых людей считают влияние справедливого перехода на частную и профессиональную жизнь положительным.