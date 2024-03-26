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Нелли Дифферт: результат отражает текущую ситуацию

Ярмо Ягомяги
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Нелли Дифферт.
Нелли Дифферт. Фото: ANDREAS SOLARO

Фехтовальщица Нелли Дифферт, вернувшаяся с китайского этапа Кубка мира, окончательно решившего судьбу последней возможности получить командную путевку на ОИ в Париже, заявила, что результат отражает текущую реальную ситуацию.

Изначально на соревнованиях в Нанкине эстонской команде нужно было чудо. Сборная в составе Дифферт, Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих и Кристины Кууск должна была победить и при этом должна была проиграть украинская команда. Но все решилось быстро: наш квартет проиграл уже в стартовом матче Венгрии.

«Венгерки были вторыми в чемпионате Европы этого олимпийского цикла. Определенно это не слабая команда, - проанализировала Дифферт ситуацию - Это был матч, в котором у обеих сторон имелись возможности. К сожалению, для нас это закончилось поражением».

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