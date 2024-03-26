Нелли Дифферт: результат отражает текущую ситуацию

Изначально на соревнованиях в Нанкине эстонской команде нужно было чудо. Сборная в составе Дифферт, Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих и Кристины Кууск должна была победить и при этом должна была проиграть украинская команда. Но все решилось быстро: наш квартет проиграл уже в стартовом матче Венгрии.