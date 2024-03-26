Фехтовальщица Нелли Дифферт, вернувшаяся с китайского этапа Кубка мира, окончательно решившего судьбу последней возможности получить командную путевку на ОИ в Париже, заявила, что результат отражает текущую реальную ситуацию.
Для подписчиков
Нелли Дифферт: результат отражает текущую ситуацию
Изначально на соревнованиях в Нанкине эстонской команде нужно было чудо. Сборная в составе Дифферт, Юлии Беляевой, Ирины Эмбрих и Кристины Кууск должна была победить и при этом должна была проиграть украинская команда. Но все решилось быстро: наш квартет проиграл уже в стартовом матче Венгрии.