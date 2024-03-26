Сегодня от власти в Таллинне были отстранены Центристская партия и являющийся главой этой партии Михаил Кылварт, занимавший пост мэра. По случаю смены власти молодые члены Партии реформ раздают прохожим в Таллинне желтые розы.
ФОТО ⟩ Молодые реформисты раздают прохожим в Таллинне желтые розы
За недоверие мэру проголосовал 41 депутат из 79 членов горсобрания. Двое присутствовавших в зале заседаний депутатов в голосовании не участвовали. Для вынесения вотума недоверия требовалось 40 голосов. Горсобрание немедленно избрало исполняющего обязанности мэра, которым стала нынешний вице-мэр, социал-демократка Мадле Липпус, получившая 40 голосов в свою поддержку.