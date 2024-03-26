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ФОТО ⟩ Молодые реформисты раздают прохожим в Таллинне желтые розы

Лоора-Элизабет Ломп
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Молодые реформисты дарят прохожим розы.
Молодые реформисты дарят прохожим розы. Фото: Тайро Луттер

Сегодня от власти в Таллинне были отстранены Центристская партия и являющийся главой этой партии Михаил Кылварт, занимавший пост мэра. По случаю смены власти молодые члены Партии реформ раздают прохожим в Таллинне желтые розы.

Прохожие благодарят молодых реформистов за подаренные цветы.
Прохожие благодарят молодых реформистов за подаренные цветы. Фото: Тайро Луттер

За недоверие мэру проголосовал 41 депутат из 79 членов горсобрания. Двое присутствовавших в зале заседаний депутатов в голосовании не участвовали. Для вынесения вотума недоверия требовалось 40 голосов. Горсобрание немедленно избрало исполняющего обязанности мэра, которым стала нынешний вице-мэр, социал-демократка Мадле Липпус, получившая 40 голосов в свою поддержку.

Молодые реформисты перед зданием Таллиннского городского собрания.
Молодые реформисты перед зданием Таллиннского городского собрания. Фото: Тайро Луттер
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