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Дани Алвес нашел миллион евро и вышел из тюрьмы под залог

rus.postimees.ee
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Дани Алвес.
Дани Алвес. Фото: David Zorrakino

Знаменитый футболист Дани Алвес был задержан в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании. После разбирательства суд приговорил его к четырем с половиной годам тюремного заключения.

Под стражей футболист провел более 14 месяцев и сейчас суд до рассмотрения апелляции разрешил ему выйти под залог в размере одного миллиона евро.

При этом Алвес должен сдать свои испанский и бразильский паспорта, ему необходимо еженедельно являться в суд и запрещено приближаться к жертве ближе, чем на километр.

Прокуратура просила приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы.

Алвес второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев.

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