Знаменитый футболист Дани Алвес был задержан в январе 2023 года по обвинению в изнасиловании. После разбирательства суд приговорил его к четырем с половиной годам тюремного заключения.
Дани Алвес нашел миллион евро и вышел из тюрьмы под залог
Под стражей футболист провел более 14 месяцев и сейчас суд до рассмотрения апелляции разрешил ему выйти под залог в размере одного миллиона евро.
При этом Алвес должен сдать свои испанский и бразильский паспорта, ему необходимо еженедельно являться в суд и запрещено приближаться к жертве ближе, чем на километр.
Прокуратура просила приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы.
Алвес второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев.