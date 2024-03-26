Дани Алвес нашел миллион евро и вышел из тюрьмы под залог

Под стражей футболист провел более 14 месяцев и сейчас суд до рассмотрения апелляции разрешил ему выйти под залог в размере одного миллиона евро.

При этом Алвес должен сдать свои испанский и бразильский паспорта, ему необходимо еженедельно являться в суд и запрещено приближаться к жертве ближе, чем на километр.

Прокуратура просила приговорить футболиста к девяти годам тюрьмы.

Алвес второй в мире футболист по числу завоеванных трофеев.