airBaltic готовится восстановить авиасообщение с Украиной

В понедельник состоялась встреча Мартина Гаусса с вице-премьером Украины, министром инфраструктуры Александром Кубраковым и руководителем международного аэропорта «Борисполь» Алексеем Дубревским, сообщает пресс-служба airBaltic.

Гаусс подтвердил готовность airBaltic возобновить полеты из Киева, Львова и постепенно из Одессы, соединив эти города со столицами стран Балтии и основными городами Европы через Ригу.

По его словам, airBaltic собирается подключить эти направления к своей активной полетной сети, как только закончится война и Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) подтвердит, что полеты над территорией Украины вновь безопасны.

«Учитывая, что безопасность наших пассажиров, экипажа и самолетов является нашим главным приоритетом, airBaltic будет одной из первых, кто возобновит полеты с соседней страной, как только это станет возможным с точки зрения безопасности. Мы хотим обеспечить воздушное сообщение и поддержать независимость Украины», - заявил, в частности, Мартин Гаусс.

«Большая часть нашей повседневной работы сегодня - это сотрудничество с нашими ключевыми партнерами - авиакомпаниями, которые летали в наш аэропорт в прошлом и ждут возможности возобновить полеты в будущем», - отметил, в свою очередь, Алексей Дубревский, председатель правления аэропорта «Борисполь».

Представители airBaltic прибыли в Украину, вылетев из Риги в Варшаву, а затем на поезде добрались из Варшавы в Киев.

В рамках визита делегация airBaltic совместно с руководством аэропорта «Борисполь» провела комплексную проверку готовности инфраструктуры, оборудования и технических объектов к возобновлению полетов.

Кроме того, обсуждались будущее сотрудничество, меры безопасности, а также поддержка возобновления полетов украинской авиации со стороны airBaltic.