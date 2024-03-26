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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лидер таллиннских реформистов Пере: бесплатного общественного транспорта не существует!

Тарво Мадсен Мадис Вельтман
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Пяртель-Пеэтер Пере.
Пяртель-Пеэтер Пере. Фото: Mihkel Maripuu

Депутат горсобрания Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) был инициатором вотума недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту, вынесение которого состоялось сегодня на внеочередной сессии горсобрания. Пере говорит, что в новой коалиции будут важны содержание и единство, а самой большой проблемой станут переход на эстоноязычное образование и чистка городского медиааппарата.

Пяртель-Пеэтер Пере после выражения недоверия Михаилу Кылварту дал интервью Postimees, в котором коснулся ближайших планов по изменению управления столицей.

- Вероятно, вы можете поздравить себя с тем, что вы это сделали - вы сняли Кылварта, об этом вы говорили уже давно. Что вы чувствовали перед голосованием? Не было ли ощущения, что кто-то может «соскочить» в последний момент?

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