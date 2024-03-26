Во вторник утром, 26 марта, стало известно, что на внеочередном заседании Таллиннского горсобрания 41 депутат поддержал вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту. С сегодняшнего дня центристы отстранены от власти в столице, где они правили почти 20 лет.
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УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «Мы будем всего этого лишены!»: жители Ласнамяэ об отставке мэра Михаила Кылварта
Как к такому решению относятся жители столицы? Что, по мнению таллиннцев, могло пойти у центристов не так? Поддерживают ли перемены и чего ожидают от новой власти?