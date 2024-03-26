Эстонская пловчиха стала чемпионкой Балтии. И это не Энели Ефимова

20-летняя жительница Пярну участвовала в трех соревнованиях на длинной воде, то есть в 50-метровом бассейне. Золотая медаль в абсолютном классе была завоевана на дистанции 100 метров вольным стилем: Роос преодолела расстояние с результатом 58,57. Этот результат стал личным рекордом ученицы Марики Тиккербар.

Лучший результат был достигнут в том же стиле и на дистанции 50 м (26,56), но в этой дисциплине Роос заняла четвертое место. Свою вторую медаль Аурелия Роос завоевала на дистанции 50 метров баттерфляем, коснувшись стены в финале третьей (27,92).

Спортсменка призналась, что больше всего довольна своим выступлением на дистанции 50 метров вольным стилем, где заняла четвертое место.

«Конечно, я рада победе на дистанции 100 метров вольным стилем, но мы с тренером видим, что еще есть над чем поработать. Но когда рождается новая лучшая отметка, я всегда рада», - сказала Роос, которая также довольна бронзой в спринте баттерфляем, хотя сейчас она больше сосредоточена на кроле.

Чемпионка Балтии быстра и в холодной воде: несколько недель назад она стала чемпионкой мира по зимнему плаванию.

В соревнованиях лучших спортсменов трех стран сборную Эстонии представляли в общей сложности пять спортсменов. Еще одну медаль завоевал Дмитрий Силласте, у него серебро на дистанциях 100 и 200 метров на спине среди юношей. Александра Роос, Анника Вайникк и Лаура Таммик заняли четвертое место.

За два дня соревнований сборная Эстонии завоевала девять золотых медалей. Общую победу чемпионата Балтии одержала сборная Литвы с 784 очками, за ней следуют Эстония (718) и Латвия (397).