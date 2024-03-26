Эксперты назвали целых шесть причин, по которым можно инвестировать в туризм в Ида-Вирумаа.
Туризм в Ида-Вирумаа: кому это интересно?
Недавно проведен опрос, призванный ответить на ключевой для инвесторов вопрос: «Есть ли место для новых инвестиций на туристическом рынке Ида-Виру?» Выяснилось, что место такое есть, а момент как раз – более чем подходящий, существует и база данных наиболее перспективных инвестиционных объектов в самоуправлениях Ида-Вирумаа.
По словам руководителя исследования, члена правления Cumulus Consulting OÜ Михкеля Лаана, первой причиной является то, что руководство Ида-Вирумаа поставило цель сделать регион туристическим направлением № 1 в Эстонии после Таллинна.
За развитие туризма отвечает туристический кластер, созданный в 2010 году местными предприятиями и самоуправлениями. Имеется опыт развития с опережением эстонского рынка - в 2023 году уезд стал третьим любимым местом отдыха эстонцев.
Местная сеть туристического сотрудничества или туристический кластер работает уже 14 лет и в настоящее время начинается следующий четырехлетний период сотрудничества.
Вторая причина - туристический ресурс Ида-Вирумаа - один из самых сильных в Эстонии. Здесь более десяти интересных с международной точки зрения достопримечательностей - от границы с ЕС в Нарве, Кренгольма, тематического парка «Секретный город Силламяэ» до Айду и Чудского озера.
При этом рынок имеет большой потенциал, так как Ида-Вирумаа для многих эстонцев все еще остается неизведанным. Например, в Ида-Вирумаа в 10 раз меньше финнов, чем в Пярну.
Сегодня инвестиции планируют как существующие, так и новые игроки туристического сектора: они были сделаны и без поддержки Фонда справедливого перехода. Например, в феврале 2024 года в отеле Нарва открылся IDA Spa.
Четвертой причиной, по которой регион может быть востребован бизнесом, являются реализуемые промышленные инвестиции (завод магнитов, «Аквафор», завод ветряных турбин и т.д.)
Действуют, например, промышленные инвестиции в стадии реализации при поддержке Фонда справедливого перехода (около 20 международных предприятий, 2000-2500 рабочих мест, в основном в Нарве и регионе Йыхви-Кохтла-Ярве плюс десятки более мелких проектов).
Не стоит сбрасывать со счетов киностудии, инкубатор кинематографической индустрии и акселератор стартапов Tehnopol в Йыхви, промышленный инкубатор IVIA в Нарве.
По мнению экспертов, в регионе не охвачен ряд потребностей целевых групп: от уровня проживания до услуг питания.
Также, считает Михкель Лаан, важным фактором являются и средства Фонда Справедливого перехода и инвестиционные возможности. Существует, в частности, инвестиционное пособие для предприятий в Ида-Вирумаа, инвестиционное пособие для малых и средних предприятий Ида-Вирумаа, поддержка региональных инициатив справедливого перехода и т.д.