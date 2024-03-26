Туризм в Ида-Вирумаа: кому это интересно?

Недавно проведен опрос, призванный ответить на ключевой для инвесторов вопрос: «Есть ли место для новых инвестиций на туристическом рынке Ида-Виру?» Выяснилось, что место такое есть, а момент как раз – более чем подходящий, существует и база данных наиболее перспективных инвестиционных объектов в самоуправлениях Ида-Вирумаа.

По словам руководителя исследования, члена правления Cumulus Consulting OÜ Михкеля Лаана, первой причиной является то, что руководство Ида-Вирумаа поставило цель сделать регион туристическим направлением № 1 в Эстонии после Таллинна.

За развитие туризма отвечает туристический кластер, созданный в 2010 году местными предприятиями и самоуправлениями. Имеется опыт развития с опережением эстонского рынка - в 2023 году уезд стал третьим любимым местом отдыха эстонцев.

Местная сеть туристического сотрудничества или туристический кластер работает уже 14 лет и в настоящее время начинается следующий четырехлетний период сотрудничества.

Туристический кластер работает в Ида-Вирумаа уже 14 лет. Фото: Nadezda Morozova

Вторая причина - туристический ресурс Ида-Вирумаа - один из самых сильных в Эстонии. Здесь более десяти интересных с международной точки зрения достопримечательностей - от границы с ЕС в Нарве, Кренгольма, тематического парка «Секретный город Силламяэ» до Айду и Чудского озера.

При этом рынок имеет большой потенциал, так как Ида-Вирумаа для многих эстонцев все еще остается неизведанным. Например, в Ида-Вирумаа в 10 раз меньше финнов, чем в Пярну.