Несколько дней назад на перекрестке улиц Пеплери и Ыпетаяте в Тарту была найдена крупная сумма денег, которая сейчас ожидает в полиции своего законного владельца.
В полиции своего законного владельца ждет крупная сумма денег
Лыунаская префектура сообщила в социальных сетях, что 21 марта около полудня двое сотрудников Эстонского университета естественных наук наткнулись на странное зрелище – плавающие в луже купюры разной валюты. Мужчины собрали купюры и находившийся вместе с ними листок со списком имен и принесли все это в полицию.
Потерявший деньги может обратиться в полицию по электронной почте merike.raju@politsei.ee, позвонить в будний день по телефону 730 8745 или обратиться в справочную службу Тартуской полиции.