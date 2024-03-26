В полиции своего законного владельца ждет крупная сумма денег

Лыунаская префектура сообщила в социальных сетях, что 21 марта около полудня двое сотрудников Эстонского университета естественных наук наткнулись на странное зрелище – плавающие в луже купюры разной валюты. Мужчины собрали купюры и находившийся вместе с ними листок со списком имен и принесли все это в полицию.