Владелец найденной в Тарту на улице крупной суммы денег нашелся

Женщина, потерявшая почти пятьсот евро, смогла описать полиции, где именно она случайно выронила из кармана деньги и список покупок. Женщина была убеждена, что никогда не вернет свои деньги.

Но затем она заметила новость в Tartu Postimees о том, что два человека нашли ее деньги и отнесли их в полицию. Женщина получила деньги в полиции.