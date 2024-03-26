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Владелец найденной в Тарту на улице крупной суммы денег нашелся

Кристофер Сеэма BNS
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Mattschwarz/Shutterstock

Двое сотрудников Эстонского университета естественных наук обнаружили в полдень, 21 марта, на пересечении улиц Пеплери и Ыпетая в Тарту крупную сумму денег, которая несколько дней ждала законного владельца в полиции. К натсоящему моменту владелец денег установлен.

Женщина, потерявшая почти пятьсот евро, смогла описать полиции, где именно она случайно выронила из кармана деньги и список покупок. Женщина была убеждена, что никогда не вернет свои деньги.

Но затем она заметила новость в Tartu Postimees о том, что два человека нашли ее деньги и отнесли их в полицию. Женщина получила деньги в полиции.

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