Белобровцев: как написал один мой друг, теперь начнется отменный цирк

Экономика катится вниз уже третий год, повышаются налоги и акцизы, и, как следствие, цены. Придумываются новые налоги, сокращаются социальные пособия, а людей запугивают угрозой войны. Теперь в таком стиле планируется управлять крупнейшим городом Эстонии, где до сих пор экономическое и финансовое положение выгодно отличалось от того, что творится на уровне государства.

Многие комментарии в социальных сетях сводятся к одному - новая власть пришла, чтобы теперь разграбить и городскую казну. Очень похоже на то. Никаких внятных идей и планов у «свергателей» нет - их задача заключалась только в том, чтобы захватить власть, отодвинув от нее Центристскую партию. С помощью предавших центристов перебежчиков (думаю, никто не забудет эти имена) это удалось, но что дальше? Пока слышно только о том, что нужно уволить массу людей и сделать платным общественный транспорт. Все это весьма печально.

Утешает одно - это не надолго: коалиция четырех разношерстных партий вкупе с несколькими уже упомянутыми перебежчиками, разумеется, не сможет адекватно управлять Таллинном, да еще без каких-либо реальных идей. Как написал один мой друг, теперь начнется отменный цирк. Так что просто запасемся терпением.

Центристы вернутся - надеюсь, достаточно быстро, чтобы новая власть не успела нанести городу и его жителям значительный ущерб. Ибо мандата на то, что сейчас произошло в горсобрании, таллинцы на выборах не давали. Но новую власть это, конечно же, не интересует.