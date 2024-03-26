Банк Эстонии прогнозирует на ближайшие годы существенный экономический рост

В своем прогнозе центробанк отмечает, что цены на энергоносители и прочее сырье упали, рост цен замедлился, а покупательская способность людей в Эстонии и Европе улучшилась, кроме того, эстонские предприятия активно занимаются повышением своей конкурентоспособности. На последующие два года центробанк прогнозирует примерно трехпроцентный экономический рост.

Эстонская экономика в течение двух лет последовательно переживала спад, который был по сравнению с прошлыми спадами более долгим и затяжным. Это, по сообщению центробанка, обусловлено скоплением усиливающих друг друга препятствий, но уже сейчас заметно их смягчение или оно с высокой вероятностью ожидается в ближайшее время. Рост экономической активности поощряет снижение цен на сырье и энергоносители по сравнению с прежними высокими показателями, сокращение проблем с поставками, более выгодный обменный курс евро, замедление роста цен и ожидаемое снижение процентных ставок Европейского центробанка.