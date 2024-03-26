Заявление EKRE: мы не будем помогать грабительской шайке либералов и псевдопатриотов захватить власть в Таллинне

Члены Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) посоветовались между собой, прислушались к мнению избирателей и пришли к выводу, что не могут поддержать вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Однако символично, что они подписали заявление.