Члены Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) посоветовались между собой, прислушались к мнению избирателей и пришли к выводу, что не могут поддержать вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Однако символично, что они подписали заявление.
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Заявление EKRE: мы не будем помогать грабительской шайке либералов и псевдопатриотов захватить власть в Таллинне
Члены горсобрания от партии EKRE подписали вотум недоверия как символическое выражение солидарности с оппозицией. «Совершенно очевидно, что нас не устраивает нынешнее руководство города. Дополнительной мотивацией стала возможность отстранить от власти непригодных к управлению соцдемов», – говорится в заявлении.