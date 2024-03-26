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Заявление EKRE: мы не будем помогать грабительской шайке либералов и псевдопатриотов захватить власть в Таллинне

Лоора-Элизабет Ломп
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Внеочередное заседание Таллиннской горсобрания, на которой мэру было выражено недоверие. Март Каллас.
Внеочередное заседание Таллиннской горсобрания, на которой мэру было выражено недоверие. Март Каллас. Фото: Tairo Lutter

Члены Таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) посоветовались между собой, прислушались к мнению избирателей и пришли к выводу, что не могут поддержать вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия). Однако символично, что они подписали заявление.

Члены горсобрания от партии EKRE подписали вотум недоверия как символическое выражение солидарности с оппозицией. «Совершенно очевидно, что нас не устраивает нынешнее руководство города. Дополнительной мотивацией стала возможность отстранить от власти непригодных к управлению соцдемов», – говорится в заявлении.

К сожалению, ситуация изменилась в первые дни после вотума недоверия. «Социал-демократы, как это всегда и бывало, намерены выдвинуть вотум недоверия самим себе в надежде продолжить работу в следующем составе горуправы», – заявили во фракции.

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