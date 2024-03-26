Маарду будет ходатайствовать о возможности частичного обучения на эстонском языке в русскоязычных детсадах

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, переход на обучение на эстонском языке является очень важной целью, для достижения которой педагоги маардуских детских садов при поддержке города активно занимаются изучением эстонского языка.

«Хочу особенно отметить тех учителей наших детских садов, которые целенаправленно посвящают свое свободное время эстонскому языку: они участвуют в языковых курсах и кафе, занимаются c частными преподавателями, смотрят на эстонском фильмы, делая все для того, чтобы успешно сдать экзамен на владение эстонским языком на категорию C1. Вы большие молодцы, и я искренне желаю, чтобы у вас все получилось!» - сказал мэр.

«Тем не менее, важно признать, что в детских садах Маарду очень большая нехватка отвечающих языковым требованиям преподавателей, и найти новых педагогов очень трудно», - добавил Архипов.

В детских садах «Руккилилль» и «Рыым» 23 группы и в них работает 46 учителей, из которых только 11 владеют эстонским языком на категорию С1. Среди них пять учителей, носителей эстонского языка, работают в рамках пилотного проекта «Профессиональный эстоноязычный педагог», и в настоящий момент неизвестно, продолжат ли они работать в детских садах по окончанию проекта. В прошлом году в детских садах прошли конкурсы на поиск преподавателей, но из всех поступивших заявлений не было ни одного кандидата, который имел бы необходимую категорию владения языком.