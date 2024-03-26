Сегодня Маардуское горсобрание приняло решение передать правительству Эстонии ходатайство о предоставлении детским садам «Руккилилль» и «Рыым» возможности проводить в 2024/2025 учебном году учебно-воспитательную деятельность на русском языке в объеме 50 процентов.
Маарду будет ходатайствовать о возможности частичного обучения на эстонском языке в русскоязычных детсадах
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, переход на обучение на эстонском языке является очень важной целью, для достижения которой педагоги маардуских детских садов при поддержке города активно занимаются изучением эстонского языка.
«Хочу особенно отметить тех учителей наших детских садов, которые целенаправленно посвящают свое свободное время эстонскому языку: они участвуют в языковых курсах и кафе, занимаются c частными преподавателями, смотрят на эстонском фильмы, делая все для того, чтобы успешно сдать экзамен на владение эстонским языком на категорию C1. Вы большие молодцы, и я искренне желаю, чтобы у вас все получилось!» - сказал мэр.
«Тем не менее, важно признать, что в детских садах Маарду очень большая нехватка отвечающих языковым требованиям преподавателей, и найти новых педагогов очень трудно», - добавил Архипов.
В детских садах «Руккилилль» и «Рыым» 23 группы и в них работает 46 учителей, из которых только 11 владеют эстонским языком на категорию С1. Среди них пять учителей, носителей эстонского языка, работают в рамках пилотного проекта «Профессиональный эстоноязычный педагог», и в настоящий момент неизвестно, продолжат ли они работать в детских садах по окончанию проекта. В прошлом году в детских садах прошли конкурсы на поиск преподавателей, но из всех поступивших заявлений не было ни одного кандидата, который имел бы необходимую категорию владения языком.
Учитывая нехватку педагогов во всей Эстонии, ситуацию в маардуских детских садах и результаты конкурсов на должность учителей детских садов, город Маарду находится в ситуации, что с 1 августа 2024 года детские сады «Руккилилль» и «Рыым» смогут покрыть потребность в педагогах лишь частично, то есть на 50 процентов.
На практике это значит, что во всех группах занятия могут проводиться полдня на эстонском языке и полдня на русском языке. Занятия музыки и ритмики будут проходить в полном объеме на эстонском.
Горуправа будет просить у правительства Эстонии дополнительное время для поиска отвечающих квалификационным требованиям учителей для русскоязычных детских садов, а также для того, чтобы учителя смогли выучить и успешно сдать экзамена на владение эстонским языком на категорию С1.
Начиная с 2023 года, 34 педагога маардуских детских садов с русским языком обучения принимают участие в курсах эстонского языка при поддержке города Маарду, Кассы по безработице и Языкового департамента. Для обучения языку также используется формат языкового кафе, где упор делается на развитие коммуникативных навыков и умении общаться на разные темы на эстонском языке. В «языковых кафе» принимают участие 43 учителя детских садов Маарду.
Согласно прогнозу, к 2025/2026 учебному году в Маарду будет достаточно педагогов, соответствующих квалификационным требованиям, что позволит продолжить преподавание в русскоязычных детских садах полностью на эстонском языке.
При желании родителей горуправа предложит семьям возможность получить место для своего ребенка в муниципальных детских садах, где образовательная и воспитательная деятельность ведется сто процентов на эстонском языке. В детском саду или группе, где 50 процентов учебной деятельности может проходить на эстонском языке, обучение эстонскому языку будет вестись на основе государственной учебной программы для дошкольного учреждения.