«Теракт в Москве вдохновит многих»: чем опасна для Эстонии бойня в «Крокус Сити Холле»

Как теракт в Москве влияет на безопасность Эстонии. Кого и почему вербуют террористы, которые взяли на себя ответственность за бойню 22 марта. И что не так с объяснениями властей РФ. Об этом нам рассказал эксперт, который лично работал в Афганистане.