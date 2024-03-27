Как теракт в Москве влияет на безопасность Эстонии. Кого и почему вербуют террористы, которые взяли на себя ответственность за бойню 22 марта. И что не так с объяснениями властей РФ. Об этом нам рассказал эксперт, который лично работал в Афганистане.
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«Теракт в Москве вдохновит многих»: чем опасна для Эстонии бойня в «Крокус Сити Холле»
Приглашенный эксперт берлинского центра Карнеги, востоковед и автор Telegram-канала о Ближнем Востоке Руслан Сулейманов в интервью Rus.Postimees ответил на некоторые важные вопросы, которые остаются спустя пять дней после расстрела посетителей «Крокус Сити Холла» на окраине Москвы.