Марк Ефимов: предательство и лицемерие таллиннских революционеров

Ничего хорошего от этого ждать не приходится – политика реформистов продолжится в Таллинне. К слову, уже заговорили об отмене бесплатного общественного транспорта.

На местных выборах в 2021 году в Таллинне Центристская партия получила 86 955 голосов, это 45% таллиннских избирателей. К сожалению, сегодняшнее решение горсобрания отнюдь не в пользу почти половины таллиннских избирателей.

Особенно печально, что сегодняшнее решение было принято не без участия бывших видных центристов: Юри Ратаса, Танеля Кийка, Таави Ааса, Андре Ханимяги, Тыниса Мельдера и Игоря Грязина. Кстати, именно они были в верхах элиты партии в момент скандальной истории с Porto Franco, в чем суд первой инстанции оправдал партию, а суд второй инстанции признал виновной. И именно это стало главной причиной выразить вотум недоверия Михаилу Кылварту. Подло и низко, даже для политиков.

Удивительна и позиция бывших коалиционных партнеров - соцдемов. Они уходят из коалиции с центристами, где у двух партий без вышедшего из партии Игоря 42 места, и прыгают в коалицию с реформистами, «Отечеством» и «Ээсти 200», где у них сорок мест в городском собрании. Объяснить такую математику можно двумя способами: либо у социал-демократов серьезные проблемы с математикой, либо, что наиболее вероятно, они врут, как уже привыкли врать в правительстве.

Так или иначе, Центристская партия была, есть и будет. Этим партию сломить не удастся, партия оправится от атак и продолжит политическую борьбу. А те, кто отдали предпочтения сиюминутным политическим достижениям, получат важный урок. В этом сомнений нет.