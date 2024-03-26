Чемпионка мира о жестких приемах тренера: после тренировок мы просто плакали

В юности 24-летняя Кодри помимо легкой атлетики занималась гимнастикой. Именно с гимнастикой у нее связаны очень негативные воспоминания. По словам девушки, им уже с детства приходилось тренироваться 24 часа в неделю. Речь идет о показателе, которого не могут достичь даже многие профессиональные спортсмены.

«Когда мне было 10 лет, мне приходилось пропускать школу, чтобы было возможно заниматься восемь часов тренировками. Это был полный абсурд. Например, во время тренировки нам приходилось делать три подхода по 30 подтягиваний», - рассказала Кодри в интервью Daily Mail.

Кроме того, спортсменка рассказала, как тренер наблюдал за ними с камер наблюдения и если замечал сачкование, следовало наказание. Один раз девушкам нужно было бежать пятиминутный спринт, но многие смогли выдержать «только» четыре минуты.

В качестве наказания последовала физическая тренировка длиной в целый вечер. Все это могло растянуться на четыре часа.

«После тренировки мы все просто плакали. Однако тренер сказал, что нельзя останавливаться. Наконец я сказала бабушке, что больше не хочу заниматься гимнастикой. Уловка тренера сработала, поскольку я больше никогда ничего не принимала расслабленно. Хочу сказать, что это была жесткая любовь тренера к своим подопечным. Однако, на мой взгляд, такие методы неприемлемы, но характер они, безусловно, закаляют. В противном случае я бы, наверное, не добилась бы столького в прыжках с шестом», - добавила Кодри.

Несмотря на различные трудности, Кодри все же сумела совершить прорыв в мире спорта. Она выиграла золотую медаль в прыжках с шестом на чемпионате мира в закрытых помещениях в Глазго в марте и зимой продемонстрировала лучший результат сезона. Его лучшим достижением стало преодоление высоты 4,86. Благодаря этим результатам она также является одной из претенденток на медали на летних Олимпийских играх и чемпионате Европы по легкой атлетике.