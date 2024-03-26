Осенью у возможной новой столичной коалиции могут возникнуть проблемы?

Вышедший из Центристской партии Игорь Грязин заменяет в Таллиннском горсобрании члена правления АО «Таллиннский общественный транспорт» (TLT) Андрея Новикова. Осенью 2023-го Новиков продлил приостановку депутатских полномочий на год - до 15 сентября 2024-го.

Когда в 2022 году Новиков был избран членом правления TLT, он вышел из Центристской партии и заявил, что не собирается работать в Таллиннском горсобрании. Однако от депутатского мандата все же не отказался, а периодически продлевал приостановку полномочий.