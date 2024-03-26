Сейчас у возможной новой коалиции в Таллинне - Партии реформ, социал-демократов, «Отечества», «Ээсти 200» и внефракционные депутатов - 40 из 79 мандатов, то есть минимальное большинство, пишет Rus.ERR.
Осенью у возможной новой столичной коалиции могут возникнуть проблемы?
Вышедший из Центристской партии Игорь Грязин заменяет в Таллиннском горсобрании члена правления АО «Таллиннский общественный транспорт» (TLT) Андрея Новикова. Осенью 2023-го Новиков продлил приостановку депутатских полномочий на год - до 15 сентября 2024-го.
Когда в 2022 году Новиков был избран членом правления TLT, он вышел из Центристской партии и заявил, что не собирается работать в Таллиннском горсобрании. Однако от депутатского мандата все же не отказался, а периодически продлевал приостановку полномочий.
Сам Новиков заявил ERR, что до 15 сентября не планирует думать о возвращении в горсобрание.