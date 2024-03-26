Знаменитый футболист расплакался из-за постоянных нападок

Винисиус, который сейчас выступает за сборную Бразилии, комментируя на пресс-конференции постоянные расистские выпады в свой адрес, расплакался – в какой-то момент разговор на эту тему стал слишком эмоциональным, и 23-летний футболист не сумел справиться с эмоциями.

«Довольно печально, что тема расизма затрагивает меня в каждом матче. Это то, что происходит постоянно не только в Испании, но и во всём мире. Я борюсь за то, чтобы подобного больше ни с кем не повторилось.

Чувствую поддержку со стороны товарищей по команде. Надеюсь, что расизма будет меньше. Остаётся только работать и идти по уже начатому пути. Я должен совершенствоваться на поле, ведь мне всего 23 года. От каждого случая расизма мне становится грустно. У меня всё меньше и меньше желания играть. Но я хочу выходить на поле и добиваться успеха. Я борюсь за равенство. Хочу, чтобы у всех была нормальная жизнь», - сказал он.

Бразилец извинился перед журналистами за то, что не может контролировать свои эмоции.

«Мне жаль! Я просто хочу играть в футбол и делать все для своей команды и своей семьи. Я желаю, чтобы чернокожим людям никогда не приходилось сталкиваться с такими проблемами», - добавил Винисиус.

Речь Винисиуса журналисты встретили аплодисментами.

Сегодня сборная Бразилии по футболу сыграет с Испанией. На прошлой неделе Бразилия провела международный матч против Англии, который завершился победой со счетом 1:0. Винисиус Жуниор на данный момент сыграл за национальную сборную 27 матчей, забив три гола.