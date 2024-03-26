Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») неоднократно называла в качестве оправдания реорганизации школьной сети в Ида-Вирумаа то, что Йыхвиская гимназия, где после закрытия средней школы будут учиться ученики 10-12 классов Тойлаской гимназии, это эстоноязычная школа, но факты говорят об обратном.
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Ошибочка вышла ⟩ Министр образования представила приукрашенную и вводящую в заблуждение информацию об одной из школ
Подозрение, что у министра Каллас нет правильных данных, возникло еще осенью прошлого года, когда она отправилась на встречу с общиной волости Тойла, чтобы поговорить о планируемых изменениях в школьной сети Ида-Вирумаа, после которых исчезнет возможность учиться в гимназии в поселке Тойла. В качестве одного из вариантов в качестве места продолжения образования детей из Тойла Каллас назвала Йыхвискую гимназию, которая, по ее словам, преимущественно эстоноязычная.