Вт, 26.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Ошибочка вышла ⟩ Министр образования представила приукрашенную и вводящую в заблуждение информацию об одной из школ

Прийт Пуллеритс
Copy
Кристина Каллас.
Кристина Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200») неоднократно называла в качестве оправдания реорганизации школьной сети в Ида-Вирумаа то, что Йыхвиская гимназия, где после закрытия средней школы будут учиться ученики 10-12 классов Тойлаской гимназии, это эстоноязычная школа, но факты говорят об обратном.

Подозрение, что у министра Каллас нет правильных данных, возникло еще осенью прошлого года, когда она отправилась на встречу с общиной волости Тойла, чтобы поговорить о планируемых изменениях в школьной сети Ида-Вирумаа, после которых исчезнет возможность учиться в гимназии в поселке Тойла. В качестве одного из вариантов в качестве места продолжения образования детей из Тойла Каллас назвала Йыхвискую гимназию, которая, по ее словам, преимущественно эстоноязычная.

Родители волости Тойла, участвовавшие во встрече, обратили внимание Каллас на противоречие: по данным Инфосистемы образования Эстонии (EHIS), для 81 процента учеников Йыхвиской гимназии родным языком является эстонский язык, но согласно данным Экзаменационной инфосистемы (EIS), весной 2022 года 72 процента учеников сдавали экзамен по эстонскому языку как второму языку.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх