Балтимор: контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки. Мост рухнул, люди упали в воду

«Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли — со всеми, кого это коснулось», — говорится в заявлении.

«Мы внимательно следим за расследованиями, проводимыми властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе», — заявили в Maersk.

В Synergy Marine Group Би-би-си сообщили, что экипаж Dali состоит из 22 человек, все они граждане Индии. Они не пострадали, кроме царапины на голове у одного из моряков.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Порт Балтимора — это крупнейший порт в США по нескольким категориям грузов, в частности колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.

Авария «создаст значительные проблемы на восточном побережье США для американских импортеров и экспортеров», сказал в интервью Би-би-си специалист по контейнерным перевозкам Ларс Янсен.

21 тыс. контейнеров придется перенаправить в другие порты региона, объясняет он, а кроме того «множественные торговые суда теперь заблокированы в порту Балтимора». Контейнеровозов среди них нет, но есть несколько сухогрузов.