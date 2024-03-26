Автомобильный мост длиной 2,5 километра обрушился в реку в американском Балтиморе. Перед этим в него врезалось грузовое судно.
Балтимор: контейнеровоз врезался в мост Фрэнсиса Скотта Ки. Мост рухнул, люди упали в воду
По данным местных чиновников, в результате происшествия с моста через реку Патапско упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом, по меньшей мере 20 человек оказались в воде.
Двух человек на данный момент вытащили из воды. Один из них отказался от медицинской помощи, сообщил начальник Балтиморского пожарного департамента Джеймс Уоллес. Второй был в тяжелом состоянии и доставлен в больницу.
По данным американского Национального центра буев по сбору данных, температура воды в балтиморской гавани сейчас составляет 9 градусов по Цельсию. По данным британской Национальной службы здравоохранения, переохлаждение наступает, когда температура тела человека опускается ниже 35 градусов.
По данным сервиса MarineTraffic, в мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali под сингапурским флагом, пунктом назначения которого был указан Коломбо (Шри-Ланка). Судно было зафрахтовано крупной судоходной компанией Maersk.
Федеральное Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США рассекретило документ, из которого следует, что перед столкновением с опорой моста Dali «потерял ход».
Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил чрезвычайное положение. Он также сообщил, что рассчитывает на помощь и федерального правительства.
На месте происшествия также работают сотрудники ФБР, передает CBS, американский партнер Би-би-си.
Maersk выпустила заявление, в котором уточнила, что судно было арендовано ею и перевозило груз для ее клиентов. Управляла судном компания Synergy Group. Сотрудников самой Maersk на борту не было.
«Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли — со всеми, кого это коснулось», — говорится в заявлении.
«Мы внимательно следим за расследованиями, проводимыми властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе», — заявили в Maersk.
В Synergy Marine Group Би-би-си сообщили, что экипаж Dali состоит из 22 человек, все они граждане Индии. Они не пострадали, кроме царапины на голове у одного из моряков.
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Порт Балтимора — это крупнейший порт в США по нескольким категориям грузов, в частности колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.
Авария «создаст значительные проблемы на восточном побережье США для американских импортеров и экспортеров», сказал в интервью Би-би-си специалист по контейнерным перевозкам Ларс Янсен.
21 тыс. контейнеров придется перенаправить в другие порты региона, объясняет он, а кроме того «множественные торговые суда теперь заблокированы в порту Балтимора». Контейнеровозов среди них нет, но есть несколько сухогрузов.
По его мнению, в региональном масштабе это происшествие приведет к задержкам и дополнительным затратам. Однако в глобальном масштабе он не ожидает значительных последствий.
Что пошло не так?
Причины случившегося пока неясны, но команда Би-би-си Verify проанализировала видео столкновения судна Dali с мостом и его предшествующую траекторию на платформе MarineTraffic, отслеживающей движения судов.
Контейнеровоз вышел и морского терминала Балтимора около 00:24 по местному времени (04:24 по Гринвичу) 26 марта.
Он равномерно набирал скорость и двигался по прямой линии по реке Патапско на юго-восток.
Затем в 01:25 MarineTraffic показывает, что корабль внезапно отклонился от прямого курса и начал замедляться.
Примерно в то же время, как можно рассмотреть на видео, освещение на корпусе судно внезапно погасло, а из воронки пошел дым.
В 01:28 Dali врезался опору моста, что вызвало его обрушение.