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ГРАФИКИ ⟩ Фракции Европарламента: как депутату найти свое место в огромной системе ЕС?

Члены Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге 2 июля 2019 года. Фото: Vincent Kessler / Reuters / Scanpix
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Главный принцип работы Европейского парламента заключается в том, что избранные евродепутаты представляют в первую очередь не собственную страну, а определенное мировоззрение, которое выражается в членстве во фракциях, тесно связанных с международными европейскими партиями.

По сути, европейские партии представляют собой зонтичное объединение национальных партий, их деятельность регулируется законодательством ЕС, они в значительной степени финансируются ЕС, имеют исключительное право вести кампанию на европейских выборах, а их основная деятельность связана с их фракцией евродепутатов.

Европейские партии зарегистрированы в организации, регулирующей европейские политические партии и европейские политические фонды, на данный момент их всего десять. К европартиям также относятся политические партии из стран, не являющихся членами ЕС.

Как формируются фракции?

Члены Европарламента делятся на фракции не по национальному признаку, а по политическим взглядам. В настоящее время в Европарламенте существует семь фракций, однако фракции не обязательно создаются в начале срока полномочий парламентского состава, но могут быть сформированы и во время него. Некоторые депутаты не принадлежат ни к одной фракции.

Для формирования фракции необходимо не менее 23 членов, представляющих не менее четверти стран-членов ЕС, то есть депутатов от семи стран. Член парламента не может принадлежать более чем к одной фракции.

В случае образования фракции президенту Европарламента должно быть подано уведомление с указанием наименования фракции, ее членов и правления. Образование фракции считается достаточным доказательством того, что члены парламента, входящие во фракцию, имеют общие взгляды: парламент, как правило, не оценивает единство политических взглядов членов фракции. Только если депутаты сами это отрицают, парламент должен проверить, сформирована ли фракция по правилам, либо нет.

Места между депутатами в Европарламенте распределяются в соответствии с их фракционной принадлежностью: левые силы сидят в левой части зала, а правые - в правой.

Лидер социалистов Иратче Гарсиа Перес, председатель EPP Манфред Вебер и Стефан Сежурне, который возглавлял либералов до начала января.
Лидер социалистов Иратче Гарсиа Перес, председатель EPP Манфред Вебер и Стефан Сежурне, который возглавлял либералов до начала января. Фото: DAINA LE LARDIC / EUROOPA PARLAMENT

Чем занимаются фракции?

Перед голосованием каждого пленарного заседания парламента члены фракций совместно обсуждают подготовленные в комиссиях отчеты и вносят предлагаемые ими поправки. В ходе дискуссий между собой формируется общая позиция фракции, однако фракция не может заставить своих членов голосовать определенным образом.

Фракции имеют право нанимать персонал и иметь в своем распоряжении офисы, финансируемые из парламентского бюджета. Руководство парламента устанавливает правила использования и аудита этих денег и других ресурсов. Суммы, находящиеся в распоряжении политических фракций, предназначены для покрытия административных и операционных расходов, связанных с персоналом фракции, а также для покрытия расходов, связанных с политическими и информационными кампаниями ЕС.

Средства, выделенные фракции, нельзя использовать для финансирования избирательной кампании европейского или национального уровня, а также региональной или местной избирательной кампании. Также запрещено использовать деньги для национальных или европейских политических партий и зависимых от них учреждений.

Члены парламента без политической принадлежности также могут нанимать сотрудников.

ФРАКЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ (EPP)

Логотип EPP.
Логотип EPP. Фото: Epp

Мировоззрение: правоцентризм, христианская демократия, либеральный консерватизм, консерватизм, проевропейское направление

Текущее число евродепутатов: 177

Глава фракции: Манфред Вебер

Веб-сайт фракции: eppgroup.eu

Крупнейшая на данный момент политическая фракция в Европарламенте считает себя старейшей фракцией, поскольку уже через день после первого заседания совместной ассамблеи Европейского сообщества угля и стали (ЕОУС), предшественника Европарламента, 10 сентября 1952 года была неофициально создана первая христианско-демократическая фракция, которую возглавил голландец Маан Сассен. Официально же фракция была сформирована год спустя, когда резолюция ассамблеи разрешила их создание.

Вскоре после создания Европейской народной партии в 1976 году европарламентская фракция стала носить то же название, что и партия, и постепенно, по мере того как добавлялись новые государства-члены и ассоциация официально стала Европейским союзом, к ней присоединились и другие партии, не христианско-демократические по своим взглядам, а в целом либерально-консервативные.

В нынешнем составе Европарламента ЕPP является единственной фракцией, в которую входят представители всех стран-членов ЕС. Среди эстонских партий членом ЕPP является «Отечество», которую в Европарламенте представляет Рихо Террас.

Годами консерваторы были либо крупнейшей силой в Европарламенте, либо второй по величине фракцией после социалистов.

Манфред Вебер

Глава фракции ЕPP Манфред Вебер на пресс-конференции в здании парламента в Страсбурге.
Глава фракции ЕPP Манфред Вебер на пресс-конференции в здании парламента в Страсбурге. Фото: DENIS LOMME / EUROOPA PARLAMENT

Манфред Вебер родом из Баварии. С подросткового возраста Вебер был связан с баварским Христианско-социальным союзом. Прежде чем он был избран членом Европарламента в 2004 году, в течение нескольких лет он являлся членом баварского государственного парламента. В 2009 году он был избран заместителем лидера фракции ЕPP, а в 2014 году стал председателем фракции.

Позиции EPP

  • Во внешней политике EPP хочет укрепить роль ЕС в мире, перейдя к мажоритарному голосованию по иностранным делам. По мнению ЕPP, Европа должна продолжать активно поддерживать права человека, демократию и основополагающие принципы ЕС, одновременно укрепляя свою безопасность и продвигаясь к настоящему оборонному союзу.
     
  • ЕPP выступает за бюджетную дисциплину и считает, что социальная рыночная экономика требует надежных государственных финансов.
     
  • В сельском хозяйстве EPP стремится обеспечить конкурентоспособность Европы и считает, что Европа также должна бороться за безопасность продуктов питания.
     
  • По мнению EPP, нельзя отказываться от принципов свободного передвижения внутри ЕС.
     
  • Защита прав женщин, включая борьбу с разрывом в оплате труда и насилием по половому признаку, является приоритетной задачей для EPP.
     
  • EPP считает, что убежище должно предоставляться людям, спасающимся от преследований, но при этом необходимо проводить различие между беженцами и экономическими мигрантами. Необходимо также укреплять безопасность границ ЕС.
     
  • Чтобы укрепить конкурентоспособность Европы, необходимо внести вклад в развитие общего рынка, цифровых услуг и общей энергетической политики, считает EPP. Необходим также соответствующий перечень принципов ЕС для поощрения инвестиций в исследования и разработки.

ПРОГРЕССИВНЫЙ АЛЬЯНС СОЦИАЛИСТОВ И ДЕМОКРАТОВ (S&D) 

Лого S&D.
Лого S&D. Фото: S&D

Мировоззрение: левоцентризм, социал-демократия, прогрессивизм, проевропейское направление

Депутаты Европарламента: 141

Председатель: Иратче Гарсия

Веб-сайт фракции: socialistsanddemocrats.eu

Социалистическая фракция была создана в объединенной ассамблее Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), предшественника Европарламента, сразу же, как только летом 1953 года стало возможным образование парламентских фракций. Фактически же социалисты разных стран уже сотрудничали во фракции с осени 1952 года.

С 1979 года, когда Европарламент был избран прямым голосованием, социалисты и социал-демократы всегда были либо самой крупной, либо второй по величине политической группой. С конца 1980-х годов социалисты сотрудничали с EPP, чтобы сформировать коалицию в парламенте.

В нынешний состав парламента входят представители фракции социалистов всех стран-членов ЕС, кроме Ирландии. Из представителей эстонской социал-демократической партии во фракцию социалистов входят Марина Кальюранд и Свен Миксер.

Иратче Гарсия

Лидер фракции S&D Иратче Гарсиа Перес на пресс-конференции.
Лидер фракции S&D Иратче Гарсиа Перес на пресс-конференции. Фото: DENIS LOMME / EUROOPA PARLAMENT

Получив образование социального работника, Иратче Гарсия Перес еще будучи студенткой вступила в Испанскую социалистическую рабочую партию и начала свою карьеру политика на местном уровне, в провинции Вальядолид. В 2000 году она была избрана в парламент Испании, а четыре года спустя - в Европарламент. Она возглавляет фракцию социал-демократов в Европарламенте с момента последних выборов, то есть почти пять лет.

Позиции S&D

  • Фракция выступает за «открытую стратегическую автономию» Европы: чтобы быть влиятельным в глобальном масштабе, ЕС должен действовать самостоятельно по важным вопросам, но, по возможности, в сотрудничестве с партнерами. Для этого ЕС должен стать менее зависимым от других стран.

  • S&D подчеркивает среди своих политических приоритетов неизменную поддержку Украины и свою приверженность восстановлению и интеграции Украины в ЕС.

  • Для социалистической фракции права женщин и гендерное равенство занимают центральное место: они считают, что гендерные аспекты должны учитываться при разработке политики на всех уровнях и отражаться в бюджетах.

  • Жилищный кризис S&D называет кризисом прав человека, поэтому на уровне ЕС фракция выступает за обеспечение доступного жилья для всех.

  • В отношении «Зеленой сделки» группа S&D подчеркивает, что достижение углеродной нейтральности к 2050 году имеет решающее значение для будущего, однако по мере продвижения к климатическим целям должны быть сохранены рабочие места и социальное равенство.

  • Всем гражданам ЕС должно быть гарантировано равное обращение и равные возможности в сфере образования, здравоохранения, на рынке труда и так далеее. Необходимо также обеспечить равные условия для развития цифровых технологий, что, по мнению S&D, должно включать защиту работников платформ и налогообложение крупных технологических компаний.

ФРАКЦИЯ «ОБНОВЛЯЯ ЕВРОПУ» (RENEW)

Лого Renew Europe.
Лого Renew Europe. Фото: Renew Europe

Мировоззрение: центризм, либерализм, проевропейское направление

Депутаты Европарламента: 100

Глава фракции: Малик Азмани

Веб-сайт фракции: reneweuropegroup.eu

В Европарламенте и предшествовавшем ему Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) фракция либералов существует под разными названиями с 1953 года, однако неофициально началом формирования фракции считается год до этого, когда ассамблея начала свою деятельность.

Когда сформировался Европарламент, французские голлисты покинули ряды либералов, и в ходе расширения ЕС фракция неоднократно адаптировала свое название к взглядам новых партий.

В настоящее время во фракции представлены политики из 24 стран - либералов в Европарламенте нет лишь с Кипра, Мальты и Португалии. Среди эстонских партий в состав «Обновляя Европу» входят как Партия реформ, так и Центристская партия: реформистов там представляют Андрус Ансип и Урмас Паэт, а центристов - Яна Тоом.

Малик Азмани

Малик Азмани, возглавивший фракцию «Обновляя Европу», выступает в сессионном зале Страсбурга.
Малик Азмани, возглавивший фракцию «Обновляя Европу», выступает в сессионном зале Страсбурга. Фото: Frederic Marvaux / Euroopa Parlament / Euroopa Liit

До первых дней 2024 года лидером фракции «Обновляя Европу» был француз Стефан Сежурне, но когда он дослужился до должности министра иностранных дел в правительстве своей страны, то передал руководство фракцией голландцу Малику Азмани, который до этого был его первым заместителем.

Азмани, член голландской Народной партии за свободу и демократию (VVD), впервые был избран в Европарламент в 2019 году и с тех пор являлся заместителем лидера фракции «Обновляя Европу». До этого он почти десять лет работал в голландском парламенте, возглавляя, среди прочего, комиссию по европейским по делам.

Позиции «Обновляя Европу»

  • Целью фракции является продвижение европейских либеральных ценностей, верховенства закона и основных прав, а также сдерживание влияния популистских сил и ультранационалистов. Для этого «Обновляя Европу» хотела бы создать механизм мониторинга верховенства закона, ориентированный на ЕС. Финансирование ЕС должно быть обусловлено соблюдением законов ЕС.

  • Для обеспечения безопасности в будущем, по мнению фракции, ключевое значение имеют сохранение окружающей среды, укрепление здоровья населения и создание устойчивой экономики. Одной из составляющих этого является цель сократить выбросы парниковых газов на 55 процентов к 2030 году и достичь углеродной нейтральности не позднее 2050 года.

  • Фракция обязуется работать над созданием инновационной среды, которая будет способствовать созданию стоимости и повышению уровня жизни на справедливой основе во всем ЕС.

  • «Обновляя Европу» поддерживает продвижение цифровой Европы и хочет внести свой вклад в то, чтобы Европа находилась в первых рядах в отошении развития новых технологий.

  • По мнению фракции, внешняя политика ЕС должна основываться на фундаментальных ценностях сообщества и оставаться единой в своей приверженности многосторонности, интернационализму, гуманитарному праву и устойчивому развитию.

  • «Обновляя Европу» поддерживает укрепление роли Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, чтобы усилить влияние союза на глобальном уровне. Также фракция считает, что необходимо двигаться в направлении создания настоящего Европейского оборонного союза в тесном сотрудничестве с НАТО.

ЗЕЛЕНЫЕ/ЕВРОПЕЙСКИЙ СВОБДНЫЙ АЛЬЯНС (Greens/EFA) 

Лого 
Лого Фото: Greens/EFA

Мировоззрение: левоцентризм, левое мировоззрение, зеленая идеология, проевропейское направление

Депутаты Европарламента: 71

Глава фракции: Терри Райнтке и Филипп Ламбертс

Веб-сайт фракции: greens-efa.eu

Фракция зеленых в ее нынешнем виде была сформирована после выборов в Европарламент 1999 года, но зеленые политики были представлены в парламенте уже с 1984 года, когда они были частью фракции «Радуга» - разношерстной группы, в которой наряду с силами, занимающимися вопросами окружающей среды, были также, например, датские евроскептики, голландские коммунисты, ярые националисты Сардинии из Италии и фламандские националисты из Бельгии.

В 1989 году в Европарламенте было так много зеленых, что они смогли сформировать отдельную парламентскую фракцию. С тех пор они также следуют принципу, согласно которому один из двух лидеров фракции должен быть женщиной.

Постоянная фракция в ее нынешнем виде родилась 25 лет назад, когда зеленые объединили усилия с политиками Европейского свободного альянса, представляющего региональные и национальные интересы.

На европейских выборах 2019 года зеленые добились своего лучшего результата за всю историю, однако по-прежнему выделяется то, что их представители в основном происходят из Западной Европы - во фракции зеленых представлены депутаты из 17 стран, однако среди них нет политиков из Эстонии, Болгарии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Венгрии, Мальты, Словении и Словакии.

Терри Рейнтке и Филипп Ламбертс

Главы фракции Greens/EFA Терри Рейнтке (справа) и Филипп Ламбертс на пресс-конференции.
Главы фракции Greens/EFA Терри Рейнтке (справа) и Филипп Ламбертс на пресс-конференции. Фото: Fred Marvaux / Euroopa Parlament

Терри Райнтке, политолог из Германии, в студенческие годы входила в руководство молодежной ассоциации зеленых своей страны, а затем работала помощником по правовым вопросам у депутата Бундестага. С 2014 года она является членом Европарламента, а с осени 2022 года - соруководителем зеленых. Она будет представителем немецких зеленых на предстоящих европейских выборах.

Опытный бельгийский политик Филипп Ламберт принадлежит к партии зеленых Ecolo. Получив диплом инженера, Ламбертс начал свою политическую карьеру в середине 1990-х годов на местном уровне в Брюссельском регионе, а на рубеже тысячелетий был советником Изабель Дюран, заместителя премьер-министра Бельгии по иностранным делам и обороне. Ламбертс, который является членом Европарламента с 2009 года, с 2014 года занимает должность соруководителя фракции зеленых.

Позиции Greens/EFA

  • Зеленые уделяют особое внимание борьбе с изменением климата и хотят, чтобы ЕС обратил вспять процесс утраты биоразнообразия и истощения ресурсов, внедряя и расширяя регенеративную экономику.

  • По мнению зеленых, чтобы сделать общество честным и справедливым, необходимо обеспечить справедливость налогообложения, защитить образование и здравоохранение от мотивов наживы и обеспечить соблюдение соответствующих трудовых стандартов.

  • Для защиты демократии, верховенства закона и основных прав и свобод необходимо обеспечить постоянное соблюдение всеми государствами-членами ЕС обязательств, которые являются обязательным условием вступления в союз, а для укрепления доверия граждан необходимо сделать процесс принятия решений институтами ЕС более демократичным и прозрачным.

  • Зеленые считают, что ЕС должен быть ведущей силой в формировании цифровой политики и развитии цифровой экономики таким образом, чтобы гарантировать основные права и свободы, инклюзивность и отсутствие дискриминации. ЕС должен поощрять инновации, но при этом бороться с массовой слежкой и злоупотреблением новыми технологиями для ограничения прав.

  • Зеленые хотят, чтобы ЕС повышал свою роль на международной арене в соответствии с экологическими, социальными и демократическими целями сообщества. ЕС должен стать континентом убежища, принимающим людей с достоинством - для этого необходим механизм солидарности в отношении права на убежище, гарантирующий права беженцев и мигрантов.

  • Зеленые выступают за феминистский ЕС, который продвигает гендерное равенство, защищает сексуальные и репродуктивные права женщин и права сексуальных меньшинств.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОНСЕРВАТОРЫ И РЕФОРМИСТЫ (ECR) 

Лого ECR.
Лого ECR. Фото: ECR

Мировоззрение: правые, консерватизм, национальный консерватизм, мягкий евроскептицизм

Депутаты Европарламента: 67

Главы фракции: Никола Прокаччини и Рышард Легутко

Веб-сайт фракции: ecrgroup.eu

Толчком к созданию ECR стало восхождение Дэвида Кэмерона на пост главы Консервативной партии Великобритании в конце 2005 года - Кэмерон хотел вывести партию из-под крыла EPP, аргументируя это тем, что фракция Европейской народной партии была слишком федералистской, в то время как Тори выступали против более глубокой европейской интеграции. Однако новая фракция была сформирована лишь после выборов в Европарламент 2009 года. Парламентская фракция, первоначально называвшаяся Европейскими консерваторами, вскоре стала Фракцией европейских консерваторов и реформистов.

Из-за противодействия британских консерваторов фракция изначально была резко настроена против иммиграции и ярых националистических сил, но после выхода Великобритании из ЕС и потери вместе с ним депутатов-консерваторов фракция постепенно сместилась вправо, хотя утверждает, что представляет не антиевропейские взгляды, а еврореалистические взгляды.

Во фракции представлены депутаты 16 из стран, ее крупнейшие силы - итальянская правящая партия «Братья Италии» и «Право и справедливость», долгое время правившая Польшей.

Никола Прокаччини и Рышард Легутко

Руководители фракции ECR Никола Прокаччини (слева) и Рышард Легутко на пресс-конференции.
Руководители фракции ECR Никола Прокаччини (слева) и Рышард Легутко на пресс-конференции. Фото: Emilie Gomez / Euroopa Parlament

Никола Прокаччини, член партии «Братья Италии», является депутатом Европарламента с 2019 года, а с февраля 2023 года является и  соруководителем фракции ЕCR. До вступления в Европарламент он изучал право, а в юности участвовал в неофашистском итальянском общественном движении. Являлся мэром и членом совета Террачины, небольшого городка между Римом и Неаполем, работал журналистом и в департаменте СМИ итальянского парламента.

Рышард Легутко, профессор философии Краковского университета, в коммунистический период издававший подпольный журнал, был избран в верхнюю палату польского парламента в 2005 году как представитель партии «Право и справедливость», где стал вице-спикером. Некоторое время он также был министром образования Польши. С 2009 года он является депутатом Европарламента, а с 2011 года - соруководителем фракции ЕCR.

Позиции ECR

  • ЕCR заявляет о своей приверженности борьбе с бюрократией и чрезмерным регулированием в ЕС, стремясь улучшить жизнь граждан путем устранения барьеров на едином рынке, облегчения покупки и продажи товаров внутри ЕС, гарантирования прав потребителей и создания более совершенной инфраструктуры и доступа к транспорту.

  • Фракция поддерживает более эффективный обмен информацией между правоохранительными органами государств-членов для борьбы с трансграничной преступностью, киберпреступностью и терроризмом.

  • В интересах миграционной политики, учитывающей пожелания государств-членов, ECR хочет увеличить поддержку стран ЕС в защите внешних границ сообщества, повысить эффективность репатриации мигрантов, которым было отказано в убежище, и укрепить пограничную службу Frontex.

  • ECR считает, что ЕС стал слишком централизованным, и что необходимы изменения, которые признают, что это сообщество государств, действующих совместно в областях, представляющих общий интерес, при соблюдении принципа на институциональном уровне, что демократическая легитимность союза в первую очередь зависит от его государств-членов.

  • Фракция стремится к тому, чтобы борьба с изменением климата не ложилась чрезмерным бременем на бизнес и государства-члены и не ставили нереалистичных целей - ECR отдает приоритет чистому воздуху, борьбе с торговлей исчезающими видами и развитию устойчивого рыболовства для удовлетворения потребительского спроса.

  • На международном уровне ECR стремится поддерживать бизнес в развивающихся странах и противостоять преследованиям христиан по всему миру.

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ДЕМОКРАТИЯ (ID) 

Лого ID.
Лого ID. Фото: ID

Мировоззрение: правые, ультраправые, национализм, правый популизм, евроскептицизм, антииммиграция

Депутаты Европарламента: 58

Глава: Марко Дзанни

Веб-сайт фракции: idgroup.eu

Фракция ID официально сформировалась после выборов в Европарламент 2019 года, но перед голосованием Датская народная партия и «Истинные финны» совместно с немецкой партией «Альтернатива для Германии» и итальянской партией «Лига» выступили с идеей создания новой группы депутатов. Марин Ле Пен, лидер ультраправой французской партии «Национальное объединение», была номинальной главой на мероприятии по созданию партии, которая также включила свою партию в лоно новой политической фракции.

Фракция «Идентичность и демократия» является своего рода преемницей европейской фракции «Европа наций и свобод», которая объединяла ультраправые силы в предыдущем составе Европарламента и центральной силой которой также были «Лига» и «Национальное объединение». «Истинные финны» же покинули ряды ID в 2023 году и вернулись в ECR, где они состояли ранее.

В настоящее время во фракцию ID входят депутаты из восьми стран, в том числе представитель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон.

Марко Дзанни

Лидер парламентской фракции ID Марко Дзанни на встрече лидеров фракций Европарламента.
Лидер парламентской фракции ID Марко Дзанни на встрече лидеров фракций Европарламента. Фото: DAINA LE LARDIC / EUROOPA PARLAMENT

Марко Дзанни, член итальянской партии «Лига», является председателем фракции ID с момента ее основания. Дзанни, имеющий бизнес-образование и ранее работавший инвестиционным банкиром, впервые был избран в Европарламент в 2014 году, но тогда в рядах популистского «Движения пяти звезд» (M5S). Когда M5S не удалось присоединиться к Либеральной фракции в Европарламенте в 2017 году, Дзанни покинул партию, присоединившись сначала к «Европе наций и свобод», а вскоре и к ее дочерней «Лиге».

 Позиции ID

  • Фракция ID считает, что государства-члены должны иметь право вернуть часть суверенитета, уступленного ЕС, и что союз не должен наделяться дополнительными полномочиями или распространяться на те области политики, в которых государства-члены не имеют права вето.

  • Внешние границы ЕС должны быть лучше защищены, каждая страна имеет право защищать и контролировать свои собственные границы, и ЕС должен сосредоточиться на усилении возвращения нелегальных и криминальных мигрантов в страны их происхождения.

  • Фракция считает, что европейская цивилизация, ее христианское наследие и национальная идентичность должны быть защищены, и что переговоры о вступлении в ЕС с Турцией, которая, по утверждению ID, не является европейской страной, должны быть прекращены.

  • Фракция выступает против попыток создания бюджета еврозоны или введения налогов ЕС.

Логотип GUE/NGL.
Логотип GUE/NGL. Фото: GUE/NGL

ЕВРОПЕЙСКИЕ ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЛЕВЫЕ (GUE/NGL) 

Мировоззрение: левые, ультралевые, социализм, коммунизм, евроскептицизм

Депутаты Европарламента: 38

Главы фракции: Манон Обри и Мартин Ширдеван

Веб-сайт фракции: left.eu

Нынешняя левая фракция Европарламента является прямым потомком фракции «Коммунисты и союзники», основанной в 1973 году, которая, в свою очередь, распалась на «Европейских объединенных левых» (GUE) и «Левое единство» в 1989 году.

Однако после европейских выборов 1994 года была предпринята попытка объединить все несоциал-демократические левые силы, а после расширения ЕС на страны Северной Европы и Австрию в 1995 году родилась нынешняя левая группа Европарламента: одна из ее частей представляет собой объединение левых партий Дании, Швеции и Финляндии - «Лево-зеленые Севера» (NGL).

В нынешнем составе Европарламента фракция GUE/NGL включает депутатов из 13 стран, но в основном из «старых» государств-членов, присоединившихся до 2000 года.

Манон Обри и Мартин Ширдеван

Соруководители фракции GUE/NGL Манон Обри (справа) и Мартин Ширдеван на пресс-конференции.
Соруководители фракции GUE/NGL Манон Обри (справа) и Мартин Ширдеван на пресс-конференции. Фото: DENIS LOMME / EUROOPA PARLAMENT

И Манон Обри из Франции, и немецкий политик Мартин Ширдеван являются соруководителями фракции GUE/NGL с 2019 года. Для Обри, эксперта по правам человека, ранее работавшей в благотворительной организации Oxfam, это первый срок в Европарламенте. Жан-Люк Меланшон, лидер радикальной левой партии «Непокоренная Франция», пять лет назад предложил Обри баллотироваться в Европарламент. Однако Обри и раньше была политически активна: например, еще будучи школьницей она проводила кампанию против ратификации Европейского конституционного договора во Франции.

Мартин Ширдеван, имеющий степень доктора политических наук и ранее работавший журналистом, является членом Европарламента с 2017 года: начинал он с заместителя коллеги по партии, уже покинувшего Европарламент. В 2019 году он был переизбран в Европарламент как один из ведущих деятелей Левой партии Германии. С лета 2022 года он также стал сопредседателем Левой партии на родине.

Позиции GUE/NGL

  • Чтобы добиться экономической справедливости, необходимо обеспечить справедливое распределение богатства между обществами, странами и регионами. Для борьбы с растущим неравенством необходимо обеспечить более надежную защиту трудовых и социальных прав и бороться с уклонением от уплаты налогов.

  • Для борьбы с изменением климата фракция должна сосредоточиться на охране природы, защите малых сельских и прибрежных общин и строгом контроле за использованием токсичных химических веществ.

  • Для достижения гендерного равенства и искоренения сексизма необходимо обеспечить учет гендерных аспектов во всех предложениях ЕС.

  • GUE/NGL считает, что стратегия ЕС в области внешней политики и безопасности должна быть основана на мире, вопреки милитаризации, которая, по их мнению, происходит в настоящее время. Во фракции считают, что нынешняя торговая политика союза служит интересам транснациональных корпораций.

  • Фракция считает, что ЕС не должен игнорировать ни страдания людей, прибывающих в поисках лучшей жизни, ни опасную расистскую и ксенофобскую риторику, которая вновь заявляет о себе. GUE/NGL также хочет защитить инсайдеров и не дать технологическим гигантам злоупотреблять данными людей.

ЧЛЕНЫ ПАРЛАМЕНТА, НЕ ВХОДЯЩИЕ ВО ФРАКЦИИ

Депутатов в Европейском парламенте: 51

В некоторых случаях партия евродепутата не входит ни в одну фракцию, либо он является индивидуальным кандидатом: это означает, что он не может с легкостью найти фракцию и вынужден оставаться независимым.

Европарламентарии, не имеющие естественной политической фракции, не могут работать вместе как фракция и, следовательно, получать финансирование и места в комиссиях. Это связано с правилом, согласно которому для формирования фракции в Европарламенте у евродепутатов должен быть набор общих базовых принципов, которых придерживаются их члены.

Однако исторически это правило обходилось путем создания «технических» фракций, члены которых варьировались от ультраправых до ультралевых. В 1999 году Комитет по конституционным вопросам (AFCO) положил конец формированию таких смешанных фракций, обнаружив, что фракция, известная как Техническая фракция независимых, не соответствует правилу общих принципов, и парламент подавляющим большинством голосов принял решение о ее роспуске.

Хотя фракция подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции и в ожидании решения ей временно разрешили собраться вновь, в 2001 году ее распустили окончательно: суд поддержал предыдущее решение парламента по вопросу об отсутствии общего мировоззрения.

В данный момент в Евопарламенте представлены депутаты из 13 стран, не принадлежащие ни к одной фракции.

Большинство из них - из Венгрии, где в парламенте в качестве независимого есть не только один представитель партии «Йоббик», но и 12 представителей венгерской правящей партии «Фидес», которые вышли из EPP в 2021 году, когда появилась реальная возможность их исключения за проблемы с верховенством закона.

В Италии тоже много независимых евродепутатов - в общей сложности десять человек, поскольку, помимо двух политиков, не входящих в какую-либо фракцию, и двух евродепутатов, которые были исключены или временно отстранены от своей партии или фракции, не нашлось фракции для политиков из «Движения пяти звезд» (M5S), которые в разное время были отвергнуты зелеными и либералами.

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