ГРАФИКИ ⟩ Фракции Европарламента: как депутату найти свое место в огромной системе ЕС?

В Европарламенте и предшествовавшем ему Европейском объединении угля и стали (ЕОУС) фракция либералов существует под разными названиями с 1953 года, однако неофициально началом формирования фракции считается год до этого, когда ассамблея начала свою деятельность.

В настоящее время во фракции представлены политики из 24 стран - либералов в Европарламенте нет лишь с Кипра, Мальты и Португалии. Среди эстонских партий в состав «Обновляя Европу» входят как Партия реформ, так и Центристская партия: реформистов там представляют Андрус Ансип и Урмас Паэт, а центристов - Яна Тоом.

Малик Азмани

Малик Азмани, возглавивший фракцию «Обновляя Европу», выступает в сессионном зале Страсбурга. Фото: Frederic Marvaux / Euroopa Parlament / Euroopa Liit

До первых дней 2024 года лидером фракции «Обновляя Европу» был француз Стефан Сежурне, но когда он дослужился до должности министра иностранных дел в правительстве своей страны, то передал руководство фракцией голландцу Малику Азмани, который до этого был его первым заместителем.

Азмани, член голландской Народной партии за свободу и демократию (VVD), впервые был избран в Европарламент в 2019 году и с тех пор являлся заместителем лидера фракции «Обновляя Европу». До этого он почти десять лет работал в голландском парламенте, возглавляя, среди прочего, комиссию по европейским по делам.