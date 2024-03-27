ГРАФИКИ ⟩ Фракции Европарламента: как депутату найти свое место в огромной системе ЕС?

Главный принцип работы Европейского парламента заключается в том, что избранные евродепутаты представляют в первую очередь не собственную страну, а определенное мировоззрение, которое выражается в членстве во фракциях, тесно связанных с международными европейскими партиями.
По сути, европейские партии представляют собой зонтичное объединение национальных партий, их деятельность регулируется законодательством ЕС, они в значительной степени финансируются ЕС, имеют исключительное право вести кампанию на европейских выборах, а их основная деятельность связана с их фракцией евродепутатов.
Европейские партии зарегистрированы в организации, регулирующей европейские политические партии и европейские политические фонды, на данный момент их всего десять. К европартиям также относятся политические партии из стран, не являющихся членами ЕС.
Как формируются фракции?
Члены Европарламента делятся на фракции не по национальному признаку, а по политическим взглядам. В настоящее время в Европарламенте существует семь фракций, однако фракции не обязательно создаются в начале срока полномочий парламентского состава, но могут быть сформированы и во время него. Некоторые депутаты не принадлежат ни к одной фракции.
Для формирования фракции необходимо не менее 23 членов, представляющих не менее четверти стран-членов ЕС, то есть депутатов от семи стран. Член парламента не может принадлежать более чем к одной фракции.
В случае образования фракции президенту Европарламента должно быть подано уведомление с указанием наименования фракции, ее членов и правления. Образование фракции считается достаточным доказательством того, что члены парламента, входящие во фракцию, имеют общие взгляды: парламент, как правило, не оценивает единство политических взглядов членов фракции. Только если депутаты сами это отрицают, парламент должен проверить, сформирована ли фракция по правилам, либо нет.