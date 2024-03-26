Фото и видео ⟩ Грузовик вылетел с дороги: водитель оказался в ловушке

Грузовик, перевозивший древесную щепу, из-за скользкой дороги вылетел в кювет. Водитель не пострадал, но самостоятельно выбраться из кабины не смог.

Спасатели Аравете помогли водителю выбраться, его отправили в машину скорой помощи для проверки состояния здоровья. Спасателям пришлось регулировать движение.

Утечек не обнаружено. Однако стоит учитывать, что вытягивание автомобиля обратно на дорогу приведет к нарушению движения транспорта на месте происшествия.

На место происшествия прибыли скорая помощь, полиция и спасатели. Только красно-белых автомобилей на месте происшествия было четыре.