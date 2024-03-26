Полиция просит помощи в поимке молодых людей, которых подозревают в совершении преступления против личности в центре Таллинна.
Вы их знаете? ⟩ Инцидент в Таллинне: полиция просит помощи в поимке подозреваемых
Трое изображенных на фотографиях подростков, личности которых пока не установлены, подозреваются в преступлении против личности, совершенном 28 января в 14:30 у магазина Tornimäe Rimi в Таллинне.
Всех, кто узнает людей на фотографиях или стал свидетелем инцидента, просят связаться с полицией по телефону 552 4182.