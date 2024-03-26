Вт, 26.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Вы их знаете? ⟩ Инцидент в Таллинне: полиция просит помощи в поимке подозреваемых

rus.postimees.ee
Copy
Полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фотографиях подростков.
Полиция просит помощи в установлении личности изображенных на фотографиях подростков. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поимке молодых людей, которых подозревают в совершении преступления против личности в центре Таллинна.

Трое изображенных на фотографиях подростков, личности которых пока не установлены, подозреваются в преступлении против личности, совершенном 28 января в 14:30 у магазина Tornimäe Rimi в Таллинне.

Всех, кто узнает людей на фотографиях или стал свидетелем инцидента, просят связаться с полицией по телефону 552 4182.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх