«Именно русский мир сделал языковой вопрос красной линией»: театр из когда-то русскоязычного Харькова привезет в Таллинн комедию о войне

В первые дни широкомасштабного вторжения 2022 года Харьков одним из первых оказался на линии огня. Украинский театр драмы им. Тараса Шевченко не работал, но режиссер Степан Пасичник все равно поставил с его актерами фарс о том, как деревенский парнишка сбил из рогатки российский бомбардировщик. Спектакль должен был ехать в тур по Эстонии через несколько дней, но из-за новых атак на Харьков гастроли откладываются до осени. Rus.Postimees, тем не менее, публикует разговор с Пасечником как залог того, что Эстония увидит эту духоподъемную постановку.
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Я деятель украинской культуры и всю жизнь был им. Сначала как актер театра «Березиль» (историческое название театра, ныне – его малая сцена – прим. ред.), а потом и как режиссер. Также я основатель и глава негосударственного театра «P.S.». Всю жизнь мы работали на украинском языке в русскоговорящем обществе. Мы не делали из этого политического вопроса. Зрители, которые приходили на спектакль и говорили: «Здравствуйте!», то после спектакля они уходили со словами: «Дякую, до побачення!». И только за счет художественного воздействия. В этом я всегда видел свою миссию как украинец.