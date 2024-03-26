«Именно русский мир сделал языковой вопрос красной линией»: театр из когда-то русскоязычного Харькова привезет в Таллинн комедию о войне

Я деятель украинской культуры и всю жизнь был им. Сначала как актер театра «Березиль» (историческое название театра, ныне – его малая сцена – прим. ред.), а потом и как режиссер. Также я основатель и глава негосударственного театра «P.S.». Всю жизнь мы работали на украинском языке в русскоговорящем обществе. Мы не делали из этого политического вопроса. Зрители, которые приходили на спектакль и говорили: «Здравствуйте!», то после спектакля они уходили со словами: «Дякую, до побачення!». И только за счет художественного воздействия. В этом я всегда видел свою миссию как украинец.