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Мартин Репинский признался в одной заправке, не связанной с его работой депутатом

Андрес Эйнманн
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Бывший член Рийгикогу Мартин Репинский, обвиняемый в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, предстал в понедельник перед судом.
Бывший член Рийгикогу Мартин Репинский, обвиняемый в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, предстал в понедельник перед судом. Фото: Sander Ilvest

Бывший член Рийгикогу Мартин Репинский на заседании, начавшемся вчера в Харьюском уездном суде, признал, что представил канцелярии Рийгикогу для компенсации расходов одну заправку, не связанную с его работой в качестве депутата.

Обвиняемый в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, Репинский заявил, что понимает обвинение. «Я не признаю себя виновным. Я признаю, что один раз заправился», – сказал Репинский и добавил, что заправка, не связанная с работой члена Рийгикогу, состоялась 26 марта 2022 года. Счет за топливо составил 98 евро 68 центов.

Государственный прокурор Алан Рюйтель обвиняет Репинского в общей сложности в девяти заправках, не связанных с его работой в должности депутата, на заправках Olerex, за что ему были возмещены счета на сумму 581 евро.

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