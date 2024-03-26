Мартин Репинский признался в одной заправке, не связанной с его работой депутатом

Обвиняемый в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием, Репинский заявил, что понимает обвинение. «Я не признаю себя виновным. Я признаю, что один раз заправился», – сказал Репинский и добавил, что заправка, не связанная с работой члена Рийгикогу, состоялась 26 марта 2022 года. Счет за топливо составил 98 евро 68 центов.