Квартиру немецкого кутюрье Карла Лагерфельда в Париже продают с молотка

Элитная квартира, расположенная в историческом центре Парижа в доме на набережной Вольтера и принадлежавшая умершему пять лет назад известному немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, была выставлена на аукцион во французской столице во вторник, 26 марта.

Ее стартовая цена составляет 5,3 миллиона евро, сообщает информационное агентство AFP.

Кто из наследников инициировал продажу и куда пойдут вырученные деньги, устроители аукциона не разглашают.

Известно, что перед началом торгов дом посмотрели около 40 заинтересованных лиц из Франции и из-за границы.

Делать ставки можно как лично, так и по телефону или онлайн, при этом на торги были допущены лишь те, кто заранее внес порядка миллиона евро в качестве обеспечения, а также согласился с условием, что приобретенная на аукционе недвижимость не будет подлежать обмену или возврату.

Элитная недвижимость для избранных

В этой квартире законодатель мод жил около десяти лет, вплоть до своей смерти от рака в возрасте 85 лет.

Из описания и фотографий в объявлении о продаже стало известно, что общая площадь апартаментов - чуть более 260 квадратных метров.

Они находятся на третьем этаже шестиэтажного старинного здания, построенного в 1694 году в 7-м округе Парижа.

Этот район считается одним из самых дорогих во Франции. Из окон открывается вид на Сену, Лувр и дворцовый сад Тюильри.