В этих роскошных футуристичеких апартаментах на берегу Сены знаменитый модельер провел последние годы жизни со своей любимой кошкой.
Квартиру немецкого кутюрье Карла Лагерфельда в Париже продают с молотка
Элитная квартира, расположенная в историческом центре Парижа в доме на набережной Вольтера и принадлежавшая умершему пять лет назад известному немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, была выставлена на аукцион во французской столице во вторник, 26 марта.
Ее стартовая цена составляет 5,3 миллиона евро, сообщает информационное агентство AFP.
Кто из наследников инициировал продажу и куда пойдут вырученные деньги, устроители аукциона не разглашают.
Известно, что перед началом торгов дом посмотрели около 40 заинтересованных лиц из Франции и из-за границы.
Делать ставки можно как лично, так и по телефону или онлайн, при этом на торги были допущены лишь те, кто заранее внес порядка миллиона евро в качестве обеспечения, а также согласился с условием, что приобретенная на аукционе недвижимость не будет подлежать обмену или возврату.
Элитная недвижимость для избранных
В этой квартире законодатель мод жил около десяти лет, вплоть до своей смерти от рака в возрасте 85 лет.
Из описания и фотографий в объявлении о продаже стало известно, что общая площадь апартаментов - чуть более 260 квадратных метров.
Они находятся на третьем этаже шестиэтажного старинного здания, построенного в 1694 году в 7-м округе Парижа.
Этот район считается одним из самых дорогих во Франции. Из окон открывается вид на Сену, Лувр и дворцовый сад Тюильри.
Кроме этой квартиры, которую Лагерфельд купил в 2004 году, ему принадлежали еще несколько других объектов недвижимости во французской столице и пригороде, в Сан-Тропе, а также Монако.
Прежде чем въехать в эту квартиру в 2007 году, Карл Лагерфельд ее полностью перепроектировал и капитально отремонтировал.
В результате из восьми комнат было сделано три, разделенных подвижными перегородками из матового белого стекла.
Такие же матовые стекла были вставлены и во все окна, за исключением трех центральных, выходящих на набережную.
В интерьере не осталось ничего, что напоминало бы о реальном возрасте дома - ни лепнины, ни паркета. Вместо этого - бетонные полы, много стекла и ахроматизм в интерьере.
В одном из интервью Лагерфельд признался, что он намеренно выдержал оформление квартиры в бело-серо-черных тонах, так как хотел отдохнуть от обилия пестрых красок вокруг.
Все пространство он оформил в футуристическом стиле.
Комната для сотен тысяч книг
Даже сейчас эта квартира, мебель и личные вещи из которой давно проданы на аукционах, может многое рассказать о легендарном модельере, о его симпатиях и антипатиях.
Самая большая комната - 120 квадратных метров - отведена под библиотеку.
Вдоль стен здесь стоят огромные металлические книжные полки, закрытые панелями из матового стекла, которые двигаются при помощи электрического привода.
Как известно, кроме создания новых коллекций одежды и парфюмерии, кутюрье очень любил читать.
Его собрание насчитывало около 300 тысяч книг, в основном по искусству и моде.
Гардеробная комната площадью 50 квадратных метров и со множеством зеркал, отделена от основного помещения раздвижными стеклянными перегородками.
Кухня - скромных размеров, с небольшим встроенным блоком, сделанным полностью из нержавеющей стали.
Кухонной утварью почти не пользовались - говорят, что модельер терпеть не мог запах еды в квартире.
Ванная комната в квартире сравнительно небольшая, с темным серым полом и белыми стенами, отражающими свет.
У прохода расположены две вешалки, напоминающие стальные лестницы, а на потолке над отдельно стоящей белой квадратной ванной находятся два десятка белых матовых лампочек. Спальня средних размеров.
Квартира выставлена на продажу без каких-либо принадлежавших кутюрье предметов интерьера.
Кошка - наследница миллионов
Имя Карла Лагерфельда, родившегося в Гамбурге, но проживавшего в основном во Франции, тесно связано с домом моды Chanel и его собственным брендом Karl Lagerfeld.
О личной жизни кутюрье, особенно в последние годы жизни, почти ничего не известно - он предпочитал скрывать ее от общественности.
Лагерфельд почти никого не принимал в этой квартире, для этого у него были еще одни апартаменты, находившиеся на соседней улице.
Единственным существом, об обожании и любви к которому Лагерфельд открыто рассказывал, была его кошка Шупетт.
Она появилась в его доме в 2011 году и с тех пор он с ней не расставался.
У животного была личная прислуга, она ела за одним столом с кутюрье из фарфоровой посуды и пользовалась прочими привилегиями.
Также Шупетт снялась в десятках рекламных кампаний, заработав, по словам Лагерфельда, 3 миллиона долларов.
Кутюрье якобы мечтал оставить ей в наследство все свое состояние - по сообщениям прессы, это около 200 миллионов долларов.
Однако по закону это было сделать невозможно, и в результате кошке отошло только полтора миллиона долларов.
Ее забрала к себе на попечение бывшая домработница Франсуаза Касот, которая оставила работу, чтобы посвятить все свое время уходу за любимицей Лагерфельда и ее соцсетям.
Остальное наследство кутюрье распределил между семью близкими ему людьми, среди которых несколько представителей модельного бизнеса.
Однако, кто из них решился на продажу наследия Лагерфельда первым - пока неизвестно.