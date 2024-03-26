Юрген Лиги: «Я не уполномочен называть кандидата в мэры»

В утренней передаче Telehommik на Kanal 2 у Каяр Касе обсуждалось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, на котором мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия) был выражен вотум недоверия. Представители разных фракций рассказали о причинах, заставивших их поддержать вотум недоверия, и о том, что будет с горуправой.
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Вице-мэр Мадле Липпус (Социал-Демократическая партия) сообщила в передаче Telehommik, что вчера социал-демократы решили, что сотрудничество с центристской партией в Таллиннской горуправе будет прекращено: «На данный момент присутствуют все девять членов фракции социал-демократической партии. Вчера решение было совершенно единогласным, и было ясно, что сегодня наша фракция поддержит вотум недоверия».