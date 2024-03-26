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Юрген Лиги: «Я не уполномочен называть кандидата в мэры»

rus.postimees.ee
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Фото: Pilt videost

В утренней передаче Telehommik на Kanal 2 у Каяр Касе обсуждалось внеочередное заседание Таллиннского городского собрания, на котором мэру Михаилу Кылварту (Центристская партия) был выражен вотум недоверия. Представители разных фракций рассказали о причинах, заставивших их поддержать вотум недоверия, и о том, что будет с горуправой.

Вице-мэр Мадле Липпус (Социал-Демократическая партия) сообщила в передаче Telehommik, что вчера социал-демократы решили, что сотрудничество с центристской партией в Таллиннской горуправе будет прекращено: «На данный момент присутствуют все девять членов фракции социал-демократической партии. Вчера решение было совершенно единогласным, и было ясно, что сегодня наша фракция поддержит вотум недоверия».

«Для начала необходимо сказать, что наше сотрудничество проходило хорошо. Мы достигли своих стратегических целей, и за это большое спасибо и лично Кылварту, и Центристской партии за такое сотрудничество. Но, действительно, в эти последние месяцы можно было увидеть, как Центристская партия не смогла сохранить свою фракцию, то есть, что она теряла голоса на каждой неделе» - объясняла она. Было большое сомнение относительно того, возможно ли продолжать двигаться по направлению к целям, решениям и пожеланиями, которые должны были осуществляться на благо жителей города, добавила Липпус.

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