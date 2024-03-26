Повлияло голосование против Кылварта: депутат от EKRE покидает партию

«Поскольку это была позиция фракции, которая несколько раз менялась туда-сюда, и в конце концов я был твердо за и придерживался своей позиции, теперь, по сути, мне, вероятно, следует выйти из партии», - сказал Эспенберг ERR.

Эспенберг также признался, что после голосования разговаривал с председателем EKRE Мартином Хельме, который якобы сказал, что, если он не уйдет, его выгонят из партии. «И это худший вариант, и я бы его не хотел», - добавил Эспенберг.

На вопрос, почему он все же решил поддержать вотум недоверия городскому правлению во главе с Центристской партией Эспенберг ответил: «Потому, что за 18 лет возник вариант избавиться от так называемой русской власти в Таллинне. Так что в любом случае – здесь не было смысла раздумывать».

По его словам, еще вечером в понедельник было принято решение фракции EKRE о выражении недоверия действующей городской власти.