Валерий въехал в квартиру в начале декабря. Это был отличный вариант, в хорошем районе у вокзала, фактически в старом городе Нарвы. «Агент по недвижимости меня сразу предупредила, что каждый день тут звонят колокола, но большой трагедии из этого не сделала. Да и я подумал, что сильно мешать не будет», - вспоминает Валерий.

Однако за почти четыре месяца Валерий пришел к выводу, что весьма подустал от постоянного звона за окном. «Сначала вроде как было весело, хотя все друзья меня предупреждали и смеялись. Но когда я бодрствую, это ничего, а когда у меня работа по сменам, и мне нужно поспать в это время, например, а колокола звонят - начинает раздражать», - рассказал нарвитянин.

Говорит, беруши помогают, но не до конца, и при чутком сне звон все равно слышно. По словам Валерия, колокола звонят несколько раз в день, утром и вечером. «Но в последнее время они как будто слишком часто звонят, и на выходных тоже. А главное - еще и долго, не по одной минуте, а по пять или по семь. Я все понимаю, но неужели нельзя чуть потише и покороче?», - недоумевает наш герой.