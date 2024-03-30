Валерий - коренной нарвитянин, который совсем недавно переехала в дом, расположенный прямо напротив Нарвского Воскресенского Кафедрального собора. Все бы ничего, да только жизнь в новой квартире осложняется... постоянным звоном колоколов.
Валерий въехал в квартиру в начале декабря. Это был отличный вариант, в хорошем районе у вокзала, фактически в старом городе Нарвы. «Агент по недвижимости меня сразу предупредила, что каждый день тут звонят колокола, но большой трагедии из этого не сделала. Да и я подумал, что сильно мешать не будет», - вспоминает Валерий.
Однако за почти четыре месяца Валерий пришел к выводу, что весьма подустал от постоянного звона за окном. «Сначала вроде как было весело, хотя все друзья меня предупреждали и смеялись. Но когда я бодрствую, это ничего, а когда у меня работа по сменам, и мне нужно поспать в это время, например, а колокола звонят - начинает раздражать», - рассказал нарвитянин.
Говорит, беруши помогают, но не до конца, и при чутком сне звон все равно слышно. По словам Валерия, колокола звонят несколько раз в день, утром и вечером. «Но в последнее время они как будто слишком часто звонят, и на выходных тоже. А главное - еще и долго, не по одной минуте, а по пять или по семь. Я все понимаю, но неужели нельзя чуть потише и покороче?», - недоумевает наш герой.
Rus.Postimees решил обратиться напрямую к Воскресенскому Кафедральному собору и выяснил, что колокольный звон является неотъемлемой частью христианского богослужения. «Все города Европы с их обилием храмов не один раз на дню оглашаются призывным звоном колоколов, вызывая при этом интерес к разнообразию мелодий у путешественников», - заявило духовенство.
По мнению церкви, в любом крупном городе есть дома, расположенные в центре оживленного транспортного движения. «Жильцы, окна которых выходят на магистраль, спустя время привыкают к сирене машин скорой помощи, рокоту моторов автобусов и грузовиков. Все эти шумы начинаются ранним утром и затихают поздним вечером. Однако не доводилось слышать, чтобы люди требовали капитальной перепланировки дорожных линий или полного отказа от транспортных средств», - сообщили представители собора.
Они добавили, что на сегодняшний день колокольный звон осуществляется с помощью механических средств и специальной программы, а концентрация звука зависит от размера колоколов. Сделать потише тоже, увы, не получится.
Валерий сказал, что против церкви как таковой ничего не имеет, и подобное соседство ему скорее нравится. «Это очень аутентичное место, просто слишком шумное. Проблема в том, что сначала я об этом не думал, а теперь все никак привыкнуть не могу», - добавил он, уточнив, что только по этой причине пока не станет менять место жительства.
Однако, не все нарвитяне, проживающие по соседству с церковью, испытывают трудности из-за звона колоколов. Екатерина, жительница соседнего дома, который также расположен очень близко к собору, наоборот наслаждается этими звуками.
«Я люблю звон колоколов. Для меня это часть текстуры и фактуры города, помимо машин, кричащих людей и птиц. Я именно тут и хотела купить квартиру, с видом и звуком», - рассказала девушка, добавив, что благодаря звону колоколов она всегда знает, сколько времени, и что мир в порядке.
Владелец фирмы Trianon Kinnisvara Сергей Горлач сказал, что в своей практике не сталкивался с проблемами при сдаче или продаже квартир из-за колокольного звона. «Лично для меня это был бы существенный фактор, но среди моих клиентов на это внимание обычно не обращают. Очень мало людей, которые настолько чувствительны», - рассказал Горлач.
Он добавил, что, конечно, встречаются разные люди с разными особенностями и потребностями. «Кому-то нужен определенный дом, определенный этаж, определенный район. А звонящие колокола - это для кого-то даже плюс. Есть люди, для которых близость церкви станет скорее положительным фактором», - уверен владелец Trianon Kinnisvara.
На этих выходных - один из главных церковных праздников, почитание годового дня смерти и Воскресения Христова, то есть - Пасха, и можно ожидать, что колокольный звон будет беспокоить жителей близлежащих домов чуть больше, чем обычно.