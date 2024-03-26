Днем в понедельник, 25 марта, в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Пеэгле автомобиль Mercedes выехал в кювет. Однако бросившийся на помощь водитель Toyota через несколько мгновений обнаружил, что его собственная машина скатилась в озеро.
Фото ⟩ Автомобиль водителя, бросившегося на помощь попавшему в беду человеку, оказался в озере
В 14:34 спасателям поступило сообщение, что в деревне Пеэгле в волости Мульги произошло ДТП. Когда они приехали, водитель, который выехал в кювет, уже выбрался из машины и на травмы не жаловался.
Однако выяснилось, что проезжавший мимо водитель Toyota, который решил помочь попавшему в беду, забыл поставить свою машину на ручник, в результате чего она скатилась в озеро.
Местный тракторист вытащил машину из озера. Из моторного отсека автомобиля начал подниматься дым, но после того, как провода аккумулятора были сняты, риск возгорания был устранен. Обеим машинам помогли вновь оказаться на дороге, и водители стали ждать эвакуатор.