Джаз страстной пятницы: в Таллинне сыграет незабываемый дуэт из Аргентины

О предстоящем концерте рассказывает хозяин галереи-клуба Денис Поляков: «Я наблюдаю Заля, начиная с 2017 года. Он постоянно в движении. Жизнь у него непростая, но он спокойнее и мудрее многих людей, о ком принято говорить, что они крепко стоят на ногах».

По словам организатора вечера, Заль и Марсело давно играют вместе, оба из Буэнос-Айреса: «Заль из семьи полицейских, но был вынужден уехать из Аргентины примерно 20 лет назад. Сейчас ему 44, и он остается кочевником, менестрелем и веганом. Они с Марсело относятся к жизни, как к импровизации. Джаз для них естественен, как воздух. Они с равной отдачей играют концерты для буржуазной публики Европы и леворадикальных партизан Колумбии».

Заль Хуглар со своим фирменным инструментом - «Чемпен-стиком». Фото: личный архив

Гонзальо Мояно, также известный как Zal Juglar, играет на клавишных, бас-гитаре, гитаре и Чепмен-стике («палка Чепмена»). Последнее время он посвящает себя именно этому любопытному инструменту. Это гибридный инструмент, соединяющий в себе обычную электрогитару и бас. Он был изобретен в Калифорнии Эмметом Чепменом в 1960-е годы. Немногие музыканты способны в совершенстве освоить этот сложный инструмент. Среди них - великие баcисты Тони Левин и Трей Ганн, игравшие в различных итерациях King Crimson.

Марсело фон Шульц - эталонный джазовый ударник, способный импровизировать во множестве современных и классических стилях. Он работал во множестве формаций, везде привнося свое оригинальное звучание. В частности, в аргентинский группе Derviche Jazz Intergaláctico, в нью-йоркском Elli Wallace's Trio, а также в качестве наставника цикла свободной импровизации Impro Ritual.