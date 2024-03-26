На сегодняшнем дне бетона в KUMU были названы победители конкурса «Бетонное строение 2023 года». Бетонным строением 2023 года стал жилой дом на улице Пурье в Пирита.
Смотрите фото ⟩ Лучшим бетонным строением 2023 года стал дом в Пирита
«Победивший частный дом представляет вневременной модернизм, который характеризуется простотой форм и филигранностью деталей и узлов. Строительно-конструктивная и инженерно-техническая продуманность этого жилого дома впечатляет и она родилась в результате великолепного сотрудничества заказчика, архитектора, конструктора и строителя», - комментирует жюри.
Председатель жюри Ааду Кана отметил хорошую архитектуру и работу конструктора. Он подчеркнул, что все на месте и хорошо продумано: все коммуникации спрятаны, очень большая и тщательная подготовительная работа до момента начала заливки бетона. «Видно, что все строившие дом стороны, во главе с заказчиком, любят бетон. Филигранное исполнение. Это и есть бетонный дом», - добавил он.
Бетонное строение 2023 года – жилой дом на улице Пурье в Пирита
Главный приз конкурса, архитектура: ÖÖ-ÖÖ Arhitektid OÜ: Юло-Тармо Стёэр, Лембит-Каур Стёёр, Сильвер Лийберг
Архитектор по интерьеру: ÖÖ-ÖÖ Arhitektid OÜ: Мари-Лийс Сюлд
Заказчик: частное лицо
Конструктор: Estkonsult OÜ
Генеральный подрядчик работ: Mõttegrupp OÜ
Бетонные работы: PR Betoon OÜ
Бетон: Heidelberg Materials Betoon AS
Косметик бетона: Grest OÜ
Опалубка: PERI AS
Специальный приз: факельная башня стадиона Калев (архитектура molumba OÜ: Карли Луйк, Йохан Тали, Харри Клаар).
Комментарий жюри: «За разработку инновационной и новаторской отделки поверхностей бетонных элементов и залитого на месте бетона. Понятное и привлекающее внимание архитектурное решение хорошо сочетается с ландшафтом и органически объединяет в себе такие разные функции как представительное здание входа, факельную башню и технологическое сооружение».
Председатель жюри Ааду Кана: «Архитекторы и бетонщики хорошо поработали с бетонными элементами башни, т.е. создали даже что-то инновационное. Надеемся, что новаторские идеи архитекторов molumba при обновлении стадиона Калев доберутся до победного финиша - к настоящему времени эти идеи из-за отсутствии финансов реализованы лишь частично».
Организованное союзом бетона в Facebook народное голосование выиграл жилой дом в Пирита-Koзe.
Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил конструктор виадука Рижского шоссе Кайдо Соору (Skeleton OÜ).
Специальный приз строительных новостей Äripäev получило строительное предприятие Dreibau OÜ – генеральный подрядчик строительства совместного здания спасателей и полиции в Кивиыли.
Организованный в нынешнем году в двадцать четвертый раз конкурс «Бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.
На нынешний конкурс было представлено 22 строения. На конкурс можно было представить переданные в течение 2023 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.
В жюри конкурса «Бетонное строение 2023 года» входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Калле Веллевоог, Союза бетона Эстонии – Юрген Эйнпуль, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии – Индрек Лауль, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов – Марина Ваганова и представители журналистов, освещающих строительные темы – Теэли Реммельг, главный редактор строительных изданий Äripäev, Лийви Тамм, главный редактор журнала EhitusEST, а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала Betoni, а также Ааду Кана – Heidelberg Materials Kunda AS, председатель жюри.