Смотрите фото ⟩ Лучшим бетонным строением 2023 года стал дом в Пирита

Председатель жюри Ааду Кана: «Архитекторы и бетонщики хорошо поработали с бетонными элементами башни, т.е. создали даже что-то инновационное. Надеемся, что новаторские идеи архитекторов molumba при обновлении стадиона Калев доберутся до победного финиша - к настоящему времени эти идеи из-за отсутствии финансов реализованы лишь частично».

Организованное союзом бетона в Facebook народное голосование выиграл жилой дом в Пирита-Koзe.

Специальный приз Союза инженеров-строителей Эстонии получил конструктор виадука Рижского шоссе Кайдо Соору (Skeleton OÜ).

Специальный приз строительных новостей Äripäev получило строительное предприятие Dreibau OÜ – генеральный подрядчик строительства совместного здания спасателей и полиции в Кивиыли.

Организованный в нынешнем году в двадцать четвертый раз конкурс «Бетонное строение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

Бетонным строением 2023 года стал жилой дом на улице Пурье в Пирита. Фото: Pressifoto

На нынешний конкурс было представлено 22 строения. На конкурс можно было представить переданные в течение 2023 года заказчикам бетонные строения и использованные в них конструкции и решения.

В жюри конкурса «Бетонное строение 2023 года» входили представители различных объединений эстонской строительной отрасли: Союза архитекторов Эстонии – Калле Веллевоог, Союза бетона Эстонии – Юрген Эйнпуль, Союза строительных предприятий Эстонии - Индрек Петерсон, Союза инженеров-строителей Эстонии – Индрек Лауль, Эстонского союза предприятий строительных консультаций – Йоханн-Аксель Тарбе, Эстонского союза производителей строительных материалов – Марина Ваганова и представители журналистов, освещающих строительные темы – Теэли Реммельг, главный редактор строительных изданий Äripäev, Лийви Тамм, главный редактор журнала EhitusEST, а также финский архитектор Маритта Койвисто, главный редактор журнала Betoni, а также Ааду Кана – Heidelberg Materials Kunda AS, председатель жюри.