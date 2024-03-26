Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 марта: отставка Михаила Кылварта, как уберечься от клещевого энцефалита, экскурсия на историческом трамвае и как сестры из Таллинна завоевывают мировые модные подиумы
Сегодня в выпуске:
- Сегодняшний день вписан в историю эстонской политики - эпоха власти центристов в Таллинне подошла к концу. Оппозиция отправила Михаила Кылварта в отставку, что будет дальше?
- Это важно: эстонские военные отработали оборону против дронов, в стране распространяется заражающий собак сердечный червь и эпические кадры крушения моста в США
- Заболеваемость клещевым энцефалитом стремительно растет. Как защитить себя и когда клещи наиболее активны, выясняла наш коррепондент?
- Экскурсия на историческом трамвае по центру и окраинам Таллинна - что может быть познавательнее и привлекательее? Прокатилась с ветерком и узнала много нового о столице Эстонии и наш корреспондент
- Это интересно: в Таллинне снова заняты опасным развлечением подростки-зацеперы; косметика подорожала, покупатели ждут скидок; эстонский блогер показала, как красиво накраситься овощами
- Модный бизнес - это шик, блеск, красота, а профессия модели для многих девушек становится заветной мечтой с юных лет. О том, как сёстры Ида и Мадина Седовы из Таллинна уверенно покоряют подиумы мировых модных столиц, они рассказали нашему корреспонденту
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 марта.