«Новости в 7» за 26 марта: отставка Михаила Кылварта, как уберечься от клещевого энцефалита, экскурсия на историческом трамвае и как сестры из Таллинна завоевывают мировые модные подиумы

Сегодня в выпуске:

- Сегодняшний день вписан в историю эстонской политики - эпоха власти центристов в Таллинне подошла к концу. Оппозиция отправила Михаила Кылварта в отставку, что будет дальше?

- Это важно: эстонские военные отработали оборону против дронов, в стране распространяется заражающий собак сердечный червь и эпические кадры крушения моста в США

- Заболеваемость клещевым энцефалитом стремительно растет. Как защитить себя и когда клещи наиболее активны, выясняла наш коррепондент?

- Экскурсия на историческом трамвае по центру и окраинам Таллинна - что может быть познавательнее и привлекательее? Прокатилась с ветерком и узнала много нового о столице Эстонии и наш корреспондент

- Это интересно: в Таллинне снова заняты опасным развлечением подростки-зацеперы; косметика подорожала, покупатели ждут скидок; эстонский блогер показала, как красиво накраситься овощами

- Модный бизнес - это шик, блеск, красота, а профессия модели для многих девушек становится заветной мечтой с юных лет. О том, как сёстры Ида и Мадина Седовы из Таллинна уверенно покоряют подиумы мировых модных столиц, они рассказали нашему корреспонденту

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 26 марта.