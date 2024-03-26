«Когда начал звонить, трубку никто уже не брал». Истории погибших в результате теракта в «Крокусе»

О том, что в «Крокусе» произошел теракт, Денис узнал из интернета. «Когда начал звонить, чтобы узнать, все ли хорошо, трубку никто уже не брал», — рассказывает Денис. А спустя некоторое время он нашел имена Павла и Ирины в списках погибших.

Ирина Окишева работала в Кирове фотографом, занималась модными съемками. «Это огромная утрата для нашего мира, Ирина была очень светлым и искренним человеком. Она видела в этом мире красивое и старалась запечатлеть это на снимках», — написал о ней Герман Мальцев, принимавший участие в съемках Ирины.

Павел Окишев занимался сборкой мебели. И его брат говорит, что семья очень много работала. «Очень добрые были люди, всегда всем помогали, никогда не отказывали никому», — говорит про погибших Денис Окишев.

Максим Вербенин

25-летний Максим Вербенин пришел на концерт вместе со своей девушкой. Вербенин страдал спинально-мышечной атрофией, передвигался на коляске, но не считал, что общество должно испытывать жалость к людям с инвалидностью. «Мы не уйдём от своей слабости. Как бы ни скрывали, как бы ни хотели, чтобы другие ее не замечали, она все равно будет с нами. Но, я думаю, если ты на коляске, это не значит, что тебя нужно жалеть. Это больше значит, что ты не должен жалеть себя», — писал он о своем заболевании.