Мужчина, закрывший девушку своим телом. Муж и жена, приехавшие на концерт, как на праздник, из другого города. Волонтер «Лизы Алерт», спасавший заблудившихся в лесу людей. В результате теракта в «Крокус Сити Холле» в прошлую пятницу погибли как минимум 139 человек. Среди жертв были целые семьи, например, супруги Олег Павловский и Татьяна Абдулова, Ирина и Павел Окишевы. Русская служба Би-би-си рассказывает эти и некоторые другие истории погибших во время нападения перед концертом группы «Пикник».
«Когда начал звонить, трубку никто уже не брал». Истории погибших в результате теракта в «Крокусе»
Сотрудники МЧС в этот вторник закончили разбор завалов в «Крокус Сити Холле». Сейчас известно, что, по предварительным данным, ранены не менее 154 человек.
Власти Москвы и Подмосковья периодически обновляют поименные списки погибших и пострадавших во время атаки.
Пока в предварительном списке погибших на сайте МЧС России значатся опознанными 95 человек. Некоторых погибших сложно опознать из-за последствий пожара.
По подсчетам «Новой газеты. Европа» (в российском реестре «иноагентов»), в списках погибших не менее шести семей. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о некоторых из этих семей и о других жертвах теракта.
Олег Павловский и Татьяна Абдулова
«Она очень любила эту жизнь и свою работу. Животных спасала — она ветеринарный врач, людей — она была волонтером «Лизы Алерт», — рассказала о 38-летней Татьяне ее подруга Анна Лагутина.
Татьяна Абдулова родом из Ульяновска. Там, в добровольческом поисковом отряде «Лиза Алерт», она познакомилась с Олегом Павловским.
«Легко выполняющие трудные, долгие по времени задачи. Искавшие потерявшихся и нашедшие друг друга. Искренне счастливые вместе. Вместе навсегда», – написал о паре Алексей Кольцов, представитель «Лиза Алерт» в Ульяновской области, когда стало известно об их гибели.
Об Олеге в отряде вспоминают как о надежном человеке, наставнике. «Олег был связистом в отряде и старшим поисковой группы, товарищем, на которого всегда можно было положиться», — пишут о нем в соцсетях отряда.
Во время поисков волонтеры-спасатели общаются по рации, поэтому у всех есть позывные. У Олега был позывной Гамлет, а у Татьяны — Злюка.
«Мой первый поиск был с Гамлетом. До сих пор это я считаю его самым сложным, именно по местности, хотя прошло три с половиной года и есть с чем сравнить. Помню, как было много-много крапивы, и Олег героически взял ее на себя и расчищал нам путь. Я тогда поняла, что вот с ним можно быть спокойной на поиске!», — вспоминает одна из волонтерок.
«Сколько болот было пройдено, сколько часов за разговорами о связи. Такая образовалась пустота, которую раньше заполнял Олег как наставник, собрат и внимательный слушатель», — приводит «Лиза Алерт» слова другого участника отряда.
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Подруга Татьяны Анна Лагутина рассказала Би-би-си, что у Татьяны было хобби — она собирала и восстанавливала советских кукол. «Пикник» любила, прям фанатом была. Фобия у нее была смешная, она лягушек прям вот боялась до обморока. Ветврач, а лягушки вот ужас…», — вспоминает Анна.
Другая подруга Абдуловой, Дарья Процук, познакомилась с Татьяной как раз из-за животных. В 2014 году у нее был питомник британских кошек, а Татьяна тогда работала в ветклинике в Ульяновске — так и подружились.
Татьяна горела своим делом, рассказывает Дарья: «Она всегда готова была прийти на помощь, делилась новыми знаниями. У нее всегда горели глаза, когда она рассказывала о какой-либо практике или конференции. Спасала, ломала голову над сложными случаями, постоянно что-то изучала».
Полтора года назад Олег и Татьяна переехали из Ульяновска в Москву. У Татьяны двое сыновей от первого брака, 13 и 18 лет, и младший поехал с ними. В Москве Абдулова работала ветеринаром в клинике «Комондор».
Дарья тоже собралась переезжать из Ульяновска поближе к Москве. «В последней нашей переписке я пошутила о том, как было бы круто, если б Таня открыла свою клинику поближе к нашей квартире в Балашихе, что сложно в незнакомом городе найти хорошего ветеринарного врача. Таня посмеялась и пообещала узнать про клинику в Балашихе, куда ушел недавно их реаниматолог. Это было последнее наше общение, — вспоминает Дарья про переписку от 13 марта. — Но я очень рада, что смогла сказать Тане напоследок «спасибо».
Ирина и Павел Окишевы
Супруги Окишевы жили в Кирове и специально приехали в Москву, чтобы отпраздновать приближающийся день рождения Павла. 27 марта ему исполнилось бы 35 лет. Ирина подарила своему мужу билеты на концерт «Пикника», рассказал Русской службе Би-би-си брат погибшего Денис Окишев. «Они специально поехали на концерт, а также увидеться с друзьями до поезда [обратно в Киров]», — рассказал он.
О том, что в «Крокусе» произошел теракт, Денис узнал из интернета. «Когда начал звонить, чтобы узнать, все ли хорошо, трубку никто уже не брал», — рассказывает Денис. А спустя некоторое время он нашел имена Павла и Ирины в списках погибших.
Ирина Окишева работала в Кирове фотографом, занималась модными съемками. «Это огромная утрата для нашего мира, Ирина была очень светлым и искренним человеком. Она видела в этом мире красивое и старалась запечатлеть это на снимках», — написал о ней Герман Мальцев, принимавший участие в съемках Ирины.
Павел Окишев занимался сборкой мебели. И его брат говорит, что семья очень много работала. «Очень добрые были люди, всегда всем помогали, никогда не отказывали никому», — говорит про погибших Денис Окишев.
Максим Вербенин
25-летний Максим Вербенин пришел на концерт вместе со своей девушкой. Вербенин страдал спинально-мышечной атрофией, передвигался на коляске, но не считал, что общество должно испытывать жалость к людям с инвалидностью. «Мы не уйдём от своей слабости. Как бы ни скрывали, как бы ни хотели, чтобы другие ее не замечали, она все равно будет с нами. Но, я думаю, если ты на коляске, это не значит, что тебя нужно жалеть. Это больше значит, что ты не должен жалеть себя», — писал он о своем заболевании.
Вербенин окончил музыкальное училище и часто выступал как певец на различных музыкальных вечерах. В 2020 году он даже выступал в «Крокус Сити Холле» на концерте «О чем поют мужчины».
На концерт «Пикника» Вербенин решил сводить свою девушку, так как ей нравилась эта группа. Когда в зал ворвались люди с автоматами, Максим и его спутница попытались выйти.
«На ее глазах его расстреляли, а потом пожар был. И это всё на ее глазах. Там был лестничный пролет без пандуса, поэтому не смогли спуститься», — рассказывает мать Максима.
Из-за этого молодые люди остались в коридоре, и в какой-то момент один из нападавших открыл огонь. Вербенин закрыл собой свою девушку, она села у его ног, а затем увидела, как в Максима стреляли — об этом рассказала мать Вербенина, пересказывая слова его спутницы.
После этого начался пожар, девушка Максима получила сильные ожоги — ей удалось спастись, она находится в больнице.
Екатерина Кушнер
Кушнер — единственная жертва теракта, имеющая непосредственное отношение к группе «Пикник»: она была помощницей директора. У Екатерины была своя мастерская по изготовлению украшений в этническом стиле: так она и подружилась с многими рок-музыкантами, например, с играющей фолк-рок группой «Мельница».
«Она сама мне написала несколько лет назад, — рассказал «Комсомольской правде» директор тамбовской фолк-группы «Сколот» Алексей Павлов. — Предложила взять на себя организацию продажи нашего мерча на концертах. В обмен мы разрешили ей продавать свои изделия. Она проехала с нами большой тур, приезжала на концерты в Москве. И вообще отношения быстро выросли из деловых в дружбу. Она — очень легкий человек, ненапряжная. С ней очень легко в плане быта, очень хозяйственная и доброжелательная».
«С Катей мы сотрудничали и дружили на протяжении шести лет. До «Пикника» я работал с ней в группе «Мельница» и еще на других проектах. В тот вечер в «Крокусе» она готовилась к тому, чтобы начать продавать атрибутику нашей группы и украшения, которые Катя изготавливала своими руками», — рассказал изданию MSK1.RU директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский.
Именно из-за продажи мерча Кушнер оказалась не в гримерке, где были все музыканты во время начала стрельбы, а в фойе, где как раз и происходил массовый расстрел зрителей. Все участники «Пикника» благополучно эвакуировались из здания, а Екатерину несколько дней не могли найти, пока ее гибель не подтвердилась.
Екатерине Кушнер был 51 год. У нее остались взрослая дочь и муж Дмитрий, который и опознал ее тело.
«В прошлом году я её спросила, ты помнишь как мы познакомились? Она сказала, ты просто появилась в моей жизни и как будто всегда в ней была, — написала во «ВКонтакте» подруга Екатерины Анна Ермилова. — И у меня такое же ощущение. Как будто были знакомы миллион жизней... До встречи в следующих...»
Ольга Сельдева
37-летняя Сельдева — инженер-метролог из города Алексин Тульской области. На концерт она приехала с мужем и двумя дочерьми-школьницами. После начала стрельбы Ольга с младшей дочерью Алиной бросились в одну сторону, а муж Сергей со старшей дочкой Кирой — в другую. Муж и старшая дочь выбрались из концертного зала невредимыми, а Ольгу и 11-летнюю Алину доставили в больницу. «Жену вынесли и пытались реанимировать в скорой. Девочку одну увезли в больницу, и Сергей только ночью узнал, где дочь», — рассказала детский омбудсмен в Московской области Ксения Миношова. Спасти женщину врачам не удалось, пишет МК.
В правительстве Тульской области уже заявили, что семье погибшей будет оказана вся необходимая помощь. Алина находится в тяжелом состоянии, отец — Сергей Сельдев — дежурит рядом с ней, сообщают местные СМИ. Он не ответил на просьбу Би-би-си поговорить, но 25 марта выложил во «ВКонтакте» фото: на нем отца обнимает 11-летняя Алина.
Минздрав Подмосковья в пятницу сообщил, что погибли как минимум трое несовершеннолетних. Известно о смерти 11-летней Анны из Тульской области, которая пришла на концерт с мамой. Анна занималась гимнастикой и подавала надежды в спорте.
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