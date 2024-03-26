Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 40-летнего Дмитрия.
Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 40-летнего Дмитрия
Сегодня, 26 марта, близкий человек пропавшего сообщил, что телефон Дмитрия выключен и его местонахождение неизвестно. Полиция прочесала местность и проверила возможные места его пребывания, но пока найти пропавшего не удалось.
Дмитрий высокий, у него среднее телосложение и каштановые волосы.
Полиция просит всех, кто видео Дмитрия, дать об этом знать по телефону 58667218 или 112.