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Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 40-летнего Дмитрия

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве 40-летнего Дмитрия.

Сегодня, 26 марта, близкий человек пропавшего сообщил, что телефон Дмитрия выключен и его местонахождение неизвестно. Полиция прочесала местность и проверила возможные места его пребывания, но пока найти пропавшего не удалось.

Дмитрий высокий, у него среднее телосложение и каштановые волосы. 

Полиция просит всех, кто видео Дмитрия, дать об этом знать по телефону 58667218 или 112.

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