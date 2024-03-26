Новый маршрут: сколько времени займет поездка на поезде Тарту–Рига?

Поезд будет отправляться из Таллинна и, согласно текущим планам, останавливаться в Йыгева, Тарту и в пограничном городе Валга/Валка. С латвийской стороны остановки запланированы в Валмиере, Цесисе, Сигулде, Земитаны и Риге.

Согласно первоначальным планам, из Тарту в Ригу и обратно поезд будет отправляться один раз в день. Время в пути между Тарту и Ригой составит 3 часа 25 минут, а с 2025 года появится возможность увеличить количество рейсов.

Как сообщили в пресс-служба мэрии Тарту, на встрече представители Elron представили планы по открытию линии и обсудили возможности совместного маркетингового сотрудничества для популяризации маршрута и информирования пассажиров. Латвийские самоуправления и туристические организации, присутствовавшие на встрече, выразили заинтересованность в сотрудничестве.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения между Тарту и Ригой стоит на повестке дня уже давно, и Elron ведет серьезную подготовку к открытию линии в сотрудничестве с Министерством климата и Министерством сельского хозяйства и регионального развития.

«Мы собрали представителей местных самоуправлений, наиболее заинтересованных в появлении линии, чтобы обсудить, как ее запустить в рамках совместного сотрудничества и что могут выиграть от этого разные регионы. Встреча показала, что существует большой интерес к маршруту и готовность сотрудничать в области маркетинга, чтобы обеспечить его активное использование», - добавил Клаас.